URI: período de inscrição do Vestibular de Verão 2022 está aberto

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) abriu o período de inscrição do Vestibular de Verão 2022. De acordo com o edital, os interessados têm até o dia 2 de novembro para realizar as inscrições.

O procedimento deve ser feito on-line, por meio da página de Vestibular da URI. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade escolhida pelo candidato.

Durante a inscrição, o estudante deve indicar se deseja realizar a prova tradicional ou se usará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para participar da seleção. A taxa de inscrição da prova é de R$ 30, enquanto o valor da inscrição via Enem é de R$ 15. A taxa de inscrição do Vestibular Medicina é no valor de R$ 195.

De acordo com o edital, serão aceitas as notas das edições de 2017, 2018, 2019 e 2020 do Enem, exceto para o curso de Medicina, que tem processo seletivo específico. A nota mínima exigida no edital é de 400 pontos na prova de redação.

Vagas e provas do Vestibular

A oferta da URI para esse processo seletivo é 3.392 oportunidades em cursos de graduação de diversas áreas. Veja abaixo a distribuição das vagas:

Você Pode Gostar Também:

Erechim: 1.027 vagas;

Frederico Westphalen: 675 vagas;

Santo Ângelo: 960 vagas;

Santiago: 450 vagas;

São Luiz Gonzaga: 200 vagas;

Cerro Largo: 080 vagas.

A universidade irá divulgar os locais de prova no dia 5 de novembro. Já a aplicação das provas está prevista para o dia 7 de novembro, com início às 13h.

A aplicação das provas para os candidatos ao curso de Medicina será exclusivamente em Erechim. Os candidatos responderão a uma prova de redação e a uma prova objetiva composta por 80 questões objetivas de múltipla escolha. Os candidatos aos demais cursos responderão a uma prova de redação.

Conforme o edital, a divulgação do resultado do Vestibular de Verão 2022 será feita no dia 9 de novembro. Já os aprovados para o curso de Medicina serão conhecidos no dia 12 de seguinte.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Inep abre período de inscrição para o Enem PPL 2021.