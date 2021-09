WhatsApp 2021: VEJA quais são as 3 novidades reveladas

Recentemente o WhatsApp anunciou três novidades, algumas delas já estão alterando a maneira que as pessoas usam o aplicativo e facilitando o dia a dia do usuário.

As mudanças passam por alterações na visualização de conversas até uma atualização no WhatsApp Web que promete tornar o aplicativo no computador “independente”.

Veja abaixo mais detalhes de cada uma das mudanças;

Conversas arquivadas

Esta mudança já está funcionando e é uma boa opção para as pessoas que não querem bloquear ou então sair de um grupo. Com a atualização todas as conversas que forem arquivadas permanecerão arquivadas mesmo que o grupo ou contato mande mensagem.

Antes, mesmo as conversas arquivadas voltam para tela inicial do WhatsApp cada vez que uma mensagem era enviada pelo grupo ou por uma pessoa. Na prática, isso impedia que as conversas fossem ignoradas para sempre, o que agora é possível.

Apesar da facilidade, o problema pode ser arquivar sem querer uma conversa importante e acabar esquecendo de acompanhar as mensagens das conversas arquivadas.

Para acompanhar as mensagens arquivadas, basta clicar na parte superior da tela de conversas do WhatsApp. As conversas serão exibidas por ordem de envio de mensagens.

Você Pode Gostar Também:

Chamadas em grupo

As chamadas em grupo podem não só ser feitas com várias pessoas ao mesmo tempo, mas também é possível entrar na conversa mesmo depois que está já começou.

Além dos contatos na chamada, também aparecerem aqueles que não atenderam, mas foram convidados e, por isso, podem entrar a qualquer momento no decorrer da ligação de vídeo. Ainda é possível sair da ligação, caso seja necessário, e depois voltar por meio da aba “chamadas”.

A ideia parece ser tornar ainda mais intuitivo e simples o serviço de chamadas por vídeo.

WhatsApp Web independente

Esta novidade ainda não foi implementada, mas deve fazer com que o WhatsApp Web seja independente do smartphone. No primeiro acesso, porém, será necessário a leitura do QR Code e reconhecimento biométrico pelo celular. A mudança promete trazer mais praticidade no dia a dia para os usuários.

Mas não é só isso que deve mudar, será possível também acessar a sua conta do WhatsApp em quatro computadores simultaneamente, o que hoje não é possível. Já no celular o limite de contas permanecerá sendo um por cada aparelho.

De acordo com o WhatsApp, a alteração está sendo testada desde julho com os novos usuários, mas ainda não há data de liberação para todos.