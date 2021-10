Secretaria de Desenvolvimento Social leva serviços para o Centro Histórico de Penedo

Atividades da SEMDSH foram realizadas no Largo da Igreja São Gonçalo Garcia

Decom PMP

Serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) foram realizados no Centro Histórico de Penedo na manhã desse sábado, 24 de outubro.

No Largo da Igreja São Gonçalo Garcia, a equipe da SEMDSH Penedo orientou a população – especialmente mulheres – sobre atendimento na área de Psicologia e o acesso a benefícios como Bolsa Família, tarifa social de água e energia e a inclusão nos Programas Criança Feliz e Criança Alagoana.

A descentralização de serviços da Prefeitura de Penedo é uma das marcas da gestão Crescendo Com Seu Povo, iniciativas do governo Ronaldo Lopes que aproximam o poder público das pessoas que mais precisam de assistência social.

O trabalho realizado no Centro Histórico da cidade contou com parceria do Laboratório Proanálises, instituição fundada há 40 anos pelo biomédico e ex-secretário municipal de Saúde e provedor da Santa Casa de Misericórdia de Penedo, Eduardo Regueira.