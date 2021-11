7 maneiras de consertar o Netflix que não funciona no iOS 15 (iPhone / iPad)

Muitas pessoas, após a atualização para o iOS 15, começaram a enfrentar problemas com o Netflix. Os usuários disseram que o Netflix não está funcionando no iOS 15 e não podem transmitir o conteúdo no Netflix. Se você também estiver enfrentando um problema semelhante e não puder usar o aplicativo Netflix no seu iPhone / iPad, este artigo o ajudará com isso.

Corrigir Netflix que não funciona no iOS 15

Neste artigo, discutiremos como você pode consertar o Netflix que não funciona no iOS 15.

Forçar o encerramento do aplicativo Netflix

Se você não conseguir usar o aplicativo Netflix no seu iPhone / iPad, tente forçar o encerramento do aplicativo e usá-lo novamente. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra a tela de visualização do aplicativo em seu iPhone / iPad deslizando da tela para o centro. Se estiver usando o iPhone 8 plus ou modelos anteriores ou um iPad com o botão home, você pode pressionar duas vezes o botão Home para abrir a seção de visualização do aplicativo. Se

Agora deslize o aplicativo Netflix para forçar o encerramento.

Depois de fazer isso, execute o aplicativo Netflix em seu telefone novamente. Você deve conseguir usar o aplicativo Netflix agora.

Reinicie o seu dispositivo

Se forçar o encerramento do aplicativo não funcionar, tente reiniciar o dispositivo. Reiniciar o dispositivo também pode ajudar a resolver o problema com o aplicativo se for causado por algum bug aleatório no sistema. Reinicie o dispositivo e tente executar o aplicativo Netflix novamente.

Ative o modo avião e, em seguida, desative-o

Se você ainda está enfrentando o problema com o aplicativo Netflix em seu iOS 15, tente habilitar o modo avião e desabilitá-lo novamente. Siga as etapas abaixo para habilitar o modo Avião e desabilitá-lo novamente-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone / iPad.

Aqui, habilite a chave para o Modo avião. Aguarde alguns segundos e desative a chave para o Modo avião novamente.

Se o seu aplicativo Netflix estiver desatualizado, é provável que você enfrente problemas com ele. Nesse caso, você pode preferir atualizar o aplicativo Netflix. Para atualizar o aplicativo Netflix, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Loja de aplicativos no seu iPhone / iPad.

Aqui, toque no ícone do seu perfil que você encontrará no canto superior direito da tela.

Na lista de aplicativos, procure Netflix. Toque no aplicativo Netflix e, em seguida, toque no Atualizar ao lado do aplicativo para atualizá-lo.

Redefinir Ajustes de Rede

Outra coisa que você pode tentar fazer é redefinir as configurações de rede. Para redefinir as configurações de rede, siga as etapas abaixo –

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone / iPad.

No Definições aplicativo, toque no Em geral seção.

Aqui, toque no Redefinir opção e, em seguida, toque no Redefinir Ajustes de Rede.

Você será solicitado a inserir a senha do seu dispositivo para continuar.

Em seguida, você será solicitado a confirmar a redefinição das configurações de rede. Toque em Redefinir Ajustes de Rede para confirmar.

Você pode enfrentar o problema devido a bugs aleatórios no sistema. Nesse caso, você deve tentar atualizar o sistema e o problema será corrigido. Abaixo estão as etapas para atualizar o iOS-

No seu iPhone / iPad, abra o Definições aplicativo.

Toque no Em geral opção no Definições aplicativo e, em seguida, clique no Atualização de software.

Procure por atualização de software e toque em instale agora para atualizar seu dispositivo.

Desinstalar e reinstalar o aplicativo Netflix

Se alguma das etapas acima não ajudar você, tente desinstalar e reinstalar o aplicativo Netflix. Isso deve corrigir o problema que você está enfrentando com o aplicativo.

Em primeiro lugar, exclua / desinstale o aplicativo Netflix. Para fazer isso, pressione e segure o aplicativo Netflix no seu iPhone / iPad. Em seguida, toque no X ícone no lado esquerdo do ícone. Você será solicitado a confirmar a exclusão do aplicativo. Toque em Excluir para excluir o aplicativo.

Depois de fazer isso, vá para o Loja de aplicativos no seu iPhone / iPad.

Aqui, procure o Netflix aplicativo. Instale o aplicativo Netflix em seu dispositivo.

Abra o aplicativo Netflix em seu dispositivo. Você será solicitado a fazer login em sua conta. Depois de fazer o login, você poderá usar o aplicativo sem problemas.

É assim que você pode corrigir o problema com o aplicativo Netflix no iOS 15. Se o Netflix não estiver funcionando no iOS 15, você pode seguir as etapas fornecidas neste artigo para corrigir o problema.