Sofia Vergara explica porque não queria ter filhos com o ex-marido Joe Manganiello

Adepois de formalizar seu divórcio com Joe Manganielloatriz Sofia Vergara continuou a revelar as razões pelas quais o casamento não pôde continuar. O divórcio terminaram em boas condições, com ambas as partes focadas em reconstruir suas vidas após sete anos de casamento.

Depois que a notícia da separação foi divulgada, descobriu-se que Manganiello, de 47 anos, teve um forte desentendimento com a colombiana, o que o levou a pedir a separação dela em julho. A razão? A estrela de ‘Magic Mike’ queria ser pai, mas Vergara nunca quisvisto que ela já tem um filho de 32 anos, Manoloe ela explicou isso em uma conversa com a People.

Sofia Vergara revela porque não gosta de ficar perto da cozinha

“Há coisas na vida que podem parecer boas ideias, mas não são. Eu já fui mãe. Sei o que significa ser uma boa mãe ou tentar ser a melhor mãe que posso ser, e isso leva um certo tempo. muito tempo. Muitos sacrifícios, é preciso muita energia”, explicou ela.

Ela acrescentou: “Hoje, graças à ciência, as mulheres podem ter bebês mais velhos. Antes, a natureza, por algum motivo, dizia ao seu corpo aos 50 anos que você estava na menopausa, que era hora de acabar com isso. por que a natureza está fazendo isso.”

“Mas isso é para mim, e respeito totalmente que alguém queira ser mãe depois dos 50. Não pensei que por causa da minha carreira, da forma como vivo a minha vida, da forma como foi o meu casamento, fosse justo trazer um filho a este mundo e não seria capaz de dar 100 por cento.”

Vergara também foi questionada sobre o que deseja para o seu futuro próximo e ela disse que a única coisa que tinha certeza era: “chega de filhos” e que deseja um companheiro que tenha: “Saúde. Dinheiro. Diversão. Com filhos. Só isso. Isso é tudo o que eu quero.”

Um divórcio civilizado

No momento, Sofia disse que estava disposta a namorar alguém ligado ao show business, embora tenha começado a namorar um cirurgião ortopédico de Los Angeles Justin Saliman em outubro de 2023, com todas as complexidades de namorar alguém diferente.

Depois de fazer sua separação com Manganiello foi divulgado publicamente que os dois chegaram a um acordo pacífico para separar e dividir os seus bens de forma organizada assim que a separação fosse formalizada em Fevereiro. Cada um manteve seus bens individuais acumulados durante o casamento e ambos renunciaram a qualquer direito à pensão alimentícia.

Mas, apesar de tudo, tem sido difícil para ela tentar reconstruir a sua vida ao lado de outra pessoa. Ela acrescentou: “Quero dizer, tudo. Porque tudo fica tão exagerado. Às vezes nem tudo é interpretado da maneira certa. Então a vida já é difícil. Ter relacionamentos é difícil. Os problemas são difíceis. E então ver isso lá fora e mudar completamente, você quer ficar tipo, ‘O que está acontecendo?’ Mas você se acostumar com isso. Isso vem com a fama, então você não pode reclamar tanto.”

Recentemente, Manganiello começou um relacionamento com a atriz Caitlin O’Connor, 34. Eles estão namorando desde setembro e aparentemente as coisas entre eles estão indo bem. Eles estão prontos para levar mais a sério, enquanto Joe ainda está trabalhando em seu projeto de se tornar pai.