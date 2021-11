7 maneiras de corrigir dados de celular do iPhone que não funcionam no iOS 15

Muitos relataram problemas de dados de celular do iPhone no iOS 15, e é um problema comum após a atualização. A Apple projetou o produto e usou componentes premium para aumentar a vida útil dos dispositivos. É menos provável que seu dispositivo iOS esteja sofrendo de falha de hardware. Obviamente, o software tem a tarefa de se comunicar com o hardware e criar uma linha contínua para que todo o processo funcione.

Vários fatores influenciam os problemas de dados celulares, e não recomendo que você mergulhe no assunto. É muito mais fácil aplicar as soluções e minimiza o esforço para resolver os problemas de conexão de internet móvel. No entanto, vou apresentar alguns motivos pelos quais os dados móveis param de funcionar de repente.

A telecomunicação não atualizou as configurações da Internet. Problemas de software. Problemas do e-SIM. Configuração. Cartão SIM gasto.

Corrigir problemas de dados celulares que não funcionam iPhone 12/13

Abordamos todos os problemas para resolver os problemas de dados do celular em dispositivos iOS 15.

Limpar cartão SIM

Meu cartão SIM principal atual tem mais de cinco anos e o cartão SIM anterior tinha sete anos. Tive que substituir o cartão antigo pelo novo após vários anos de uso. Os cartões SIM físicos são feitos de um cartão inteligente físico de cartão de circuito integrado universal (UICC). É uma combinação de PVC com contatos embutidos e semicondutores.

O cartão UICC pode ter se desgastado ou requerido uma limpeza periódica para funcionar sem problemas. Carregue um ejetor SIM e um pano de microfibra seco para limpar o cartão SIM.

Desligue o iPhone. Remova o cartão com o ejetor. Limpe o cartão com um pano de microfibra seco.

Leve o seu tempo e limpe-o suavemente, sem aplicar qualquer força.

Reinsira o cartão SIM no iPhone.

Ligue o dispositivo e ele retomará os serviços de internet móvel sem erros. Você pode entrar em contato com a operadora e solicitar a substituição do cartão físico ou o eSIM é uma boa opção viável para você.

Habilitar serviços LTE

LTE é o serviço de última geração que permite que milhões de usuários se comuniquem uns com os outros de forma eficiente. Habilite os serviços LTE no dispositivo iOS e você terá que selecionar 3G, 4G ou 5G manualmente nas configurações. Deixe-me mostrar como habilitar os serviços LTE e escolher a conexão correta.

Toque em “ Definições ” aplicativo.

” aplicativo. Selecione “Dados móveis” ou “Dados de celular”Para ver mais.

Toque para habilitar o “Dados de celular” ou “Dados móveis” recurso.

Toque em “Opções de dados móveis”Para revelar mais opções.

Escolher “Voz e Dados” para ver mais.

Selecione a conexão, e no meu caso é 4G.

Você pode habilitar os serviços LTE ou VoLTE se sua operadora oferecer suporte. A internet móvel já deve funcionar. Você pode verificar outras soluções sugeridas abaixo, se isso não resolver o problema dos dados móveis.

Desligue o LDM

O Modo de baixo volume de dados foi projetado para desabilitar aplicativos e serviços em segundo plano para utilizar serviços de dados móveis. O LDM restringe os aplicativos de usar uma conexão com a Internet e bloqueia a sincronização de aplicativos. Obviamente, é um esforço excepcional salvar dados de pacotes de Internet no iPhone.

Toque em “Definições” aplicativo.

Selecione “ Dados móveis ” ou “Dados de celular” para ver mais.

” ou para ver mais. Certifique-se de que “Dados de celular” ou “Dados móveis” recurso está habilitado.

ou recurso está habilitado. Toque em “Opções de dados móveis” para revelar mais opções.

Toque para desativar “Modo Low Data”.

Você obteve sucesso na restrição de dados móveis no sistema iOS. Certifique-se de evitar usar o pacote de Internet ao limite máximo, o que força você a habilitar o LDM novamente.

Não é incomum para sua empresa de telecomunicações interromper os serviços ou ter erros desconhecidos que estão causando problemas de Internet móvel.

Recomendo que você entre em contato com o atendimento ao cliente para obter mais informações. Pode haver um pacote complementar na conta ou limite de largura de banda.

Abra o aplicativo dedicado da sua operadora e fale com a equipe de suporte. Você pode encontrar o número de telefone da rede no site oficial e abrir um tíquete.

O mundo optou por um espectro de rede diferente, adequado ao ambiente e à tecnologia disponível no país ou nação. Portanto, a abordagem da conectividade com a Internet móvel também é diferente em muitas partes do mundo. Antigamente, as operadoras costumavam enviar a configuração da internet móvel via SMS.

Você não precisa mais buscar a configuração da Internet manualmente, agora que os smartphones ficaram mais inteligentes. Você pode atualizar as configurações da operadora no dispositivo iOS.

Toque em “Definições” aplicativo. Escolha o “Em geral” configuração. Selecione os “Cerca de”Dispositivo para continuar. A atualização da configuração da operadora deve aparecer no “Cerca de” seção.

Infelizmente, ele não está presente no meu caso, então não pude mostrar a vocês como atualizá-lo. O botão de instalação aparece na seção Sobre e toque nele para salvar as configurações de rede.

Habilitar / Desabilitar Modo Avião

Ativar o modo avião no dispositivo iOS colocará a rede em hibernação. Você deve deixar o dispositivo experimentar o período de calma por um tempo e, em seguida, ligá-lo novamente.

Passo 1: Toque em “Definições” aplicativo.

Passo 2: Tocar “Modo avião” para ligar.

Espere um minuto.

Etapa 3: Tocar “Avião Modo”Para desligá-lo.

As conexões de rede restauradas no iPhone e a internet móvel já devem ter sido consertadas. Não se preocupe se os dados do celular não estiverem funcionando no dispositivo iOS, porque mostrei a última restauração abaixo.

Redefinir Ajustes de Rede

Os desenvolvedores adicionaram opções de redefinição no software iOS e você pode resolver o problema redefinindo as configurações de rede. Deixe-me guiá-lo pelo processo e mostrar como redefinir a configuração de rede no iPhone.

Faça backup do seu iPhone usando o iTunes e o serviço iCloud.

Toque em “ Definições ” aplicativo.

” aplicativo. Escolha o “ Em geral ” configuração.

” configuração. Deslize para baixo e selecione “Transferir ou reiniciar o iPhone” da lista.

Toque em “Redefinir”Opção.

Selecione “Redefinir Ajustes de Rede”.

Digite a senha para confirmar a identidade.

Tocar “Redefinir Ajustes de Rede”Para confirmar a ação.

Seu iPhone irá reiniciar com o logotipo da Apple na tela. A barra de progresso abaixo do logotipo da Apple dá uma ideia da duração restante que resta no relógio.

Qual é o próximo?

É hora de buscar ajuda de profissionais e você deve marcar uma consulta com o Centro de Atendimento Apple. Você pode ligar para a equipe de suporte para obter orientação do engenheiro técnico e confirmar problemas de dados de celular do iPhone no iOS 15. Informe qual solução o ajudou a resolver problemas de dados de celular no iOS 15.