Auxílio Emergencial 2021: confira a disponibilidade de saques da 7ª parcela 

O Auxílio Emergencial 2021 está chegando ao seu final, após ter passado por uma prorrogação, devido a instabilidade econômica agravada pela pandemia causada pelo novo coronavírus.

Com a retomada das atividades em diversos setores, o Auxílio Emergencial 2021 está na sua fase final, visto que, conforme falamos anteriormente, se trata de uma renda criada para amparar a população mediante a crise financeira, que já existia, porém, foi exponencialmente agravada durante o período de maior propagação da pandemia.

O Governo Federal anunciou recentemente um novo projeto assistencial, o Auxílio Brasil.

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: janeiro / 20 de outubro

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: fevereiro / 21 de outubro

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: março / 22 de outubro

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: abril / 23 de outubro

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: maio / 23 de outubro

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: junho / 26 de outubro

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: julho / 27 de outubro

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: agosto / 28 de outubro

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: setembro / 29 de outubro

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: outubro / 30 de outubro

Mês referente ao nascimento do cidadão e data oficial para a disponibilidade do valor do auxílio: novembro / 30 de outubro