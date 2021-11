Cai avião que levava cantora Marília Mendonça

Aeronave caiu às 16h20 próximo a uma cachoeira; assessoria confirma que cantora está bem

Um avião de pequeno porte caiu, nesta sexta-feira, às 16h20, perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Uma das passageiras era a cantora de música sertaneja Marília Mendonça.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros enviadas ao G1 local, a aeronave tinha duas pessoas dentro — um piloto e um passageiro — e não houve vítimas fatais. A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

Em nota, a assessoria da cantora confirmou que Marília estava em um avião que caiu e afirmou que na aeronave estavam: a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. A informação inicial é de que todos eles estão bem.

As primeiras informações dão conta que todas as vítimas passam bem.

Marília usava o avião para ir a um show em Caratinga. Momentos antes do embarque, ela chegou a filmar um vídeo em que aparecia entrando no avião e publicou no Twitter. Momentos depois da queda, fãs começaram a suspeitar nas redes sociais de que se tratava da queda do avião da cantora.

Fonte: Revista Exame