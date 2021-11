Coca-Cola Femsa Brasil tem vagas de estágio e trainee

Coca-Cola, a maior empresa produtora de bebidas do Brasil, está com vagas abertas para o seu programa de Estágio e Trainee em 2022. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Coca-Cola anuncia Programa de Trainee e Estágio

A Coca-Cola faz parte do dia a dia de diversas famílias brasileiras que são consumidoras de seus produtos. Agora você terá oportunidade de fazer parte do grupo de colaboradores dessa renomada empresa.

Os candidatos interessados poderão se inscrever no Programa de Estágio ou Trainee.



Aos que fizerem inscrição para o programa de Estágio, ficarão responsáveis por desenvolver habilidades e buscar novos conhecimentos na prática durante as atividades realizadas na companhia. Os estudantes devem possuir talento e serem comprometidos com a empresa, principalmente na hora de realizar um novo projeto.

Os candidatos às vagas de Trainee, serão responsáveis por transformarem a empresa, com metas e objetivos individuais. Confira as etapas do processo seletivo Coca-Cola:

08/11 até 06/12 – Inscrições;

Novembro e Dezembro – Testes Online;

Janeiro de 2022 – Dinâmicas em grupo;

Janeiro de 2022 – Resultado final do processo;

Fevereiro de 2022 – Admissões.

Além das bolsas remuneradas, os selecionados receberão diversos benefícios ofertados pela empresa, entre eles: plano médico e odontológico, Kit Natal e Aniversário, vale refeição, alimentação e transporte, seguro de vida, entre outros.

Como realizar sua inscrição

Aos estudantes que possuem interesse em realizar sua inscrição, poderão conferir todas as vagas disponíveis, informações e requisitos exigidos, além de realizar seu cadastro através do Jovens Talentos Coca-Cola. Boa sorte a todos!

