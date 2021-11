Como ativar a virtualização no BIOS Windows 11 (2021)

Se você encontrar a necessidade de alternar entre os sistemas operacionais, a virtualização permite que os usuários instalem o sistema operacional convidado. Muitas vezes, os usuários podem querer instalar vários sistemas operacionais pelo motivo de quererem usar um determinado recurso do sistema operacional que não está disponível no Windows 11. Bem, a virtualização via Hyper-V permite isso. Os usuários podem instalar um sistema operacional convidado em seu PC e também podem alternar entre eles. Com este recurso, você não precisa limpar a unidade ou criar partições separadas para instalar o sistema. No entanto, você terá que habilitar esse recurso primeiro para usá-lo.

Como ativar a virtualização no Windows 11

Se você está procurando como habilitar a virtualização no BIOS no Windows 11, provavelmente está no lugar certo. Aqui estaremos discutindo como você pode habilitar a virtualização na BIOS no Windows 11.

Necessidade de virtualização

Pode haver vários motivos pelos quais você pode precisar habilitar a virtualização em seu PC. A virtualização permite que você-

Navegue anonimamente

Execute programas e jogos legados

Máquina virtual do usuário como servidor privado

Código em diferentes ambientes

Essas não são as únicas razões para usar a virtualização. Existem infinitos benefícios / vantagens da virtualização, dependendo de como você planeja usá-la.

Como verificar se o seu PC é compatível com virtualização?

Você pode usar um gerenciador de tarefas ou prompt de comando para verificar se o seu PC oferece suporte à virtualização ou não. Nesta parte do artigo, cobrimos os dois métodos para ajudá-lo a verificar se o seu PC oferece suporte à virtualização ou não.

Verificando usando o Gerenciador de Tarefas

Para verificar se o seu PC suporta visualização usando o gerenciador de tarefas, siga as etapas fornecidas abaixo-

No menu Iniciar, procurar Gerenciador de tarefas e abri-lo. Você pode pressionar o Ctrl + Shift + Esc para abrir o Gerenciador de Tarefas.

Vá para o atuação guia no gerenciador de tarefas.

Aqui, procure o virtualização no lado direito abaixo do gráfico. Se a virtualização estiver disponível em seu PC, você verá essa opção disponível lá.

Verificando usando CMD

No menu Iniciar, procurar CMD. Clique com o botão direito no prompt de comando opção e, em seguida, clique em executar como administrador. Agora, no prompt de comando, digite o comando Informação do sistema e pressione Digitar para executar o comando.

Se a virtualização estiver habilitada no seu PC, você verá o Requisitos do Hyper-V seção, e você também verá o virtualização habilitada opção lá.

Habilitando a virtualização no BIOS no Windows 11

Se a opção de virtualização estiver disponível em seu PC, mas estiver desabilitada, você terá que habilitá-la no BIOS no Windows 11. Siga as etapas abaixo para habilitar a virtualização no BIOS no Windows 11.

Em primeiro lugar, desligue o computador. Espere o seu PC desligar completamente.

Agora pressione o botão de energia e acesse o menu do BIOS. Você terá que pressionar a tecla atribuída para acessar o menu BIOS imediatamente após pressionar o botão liga / desliga. A chave para acessar o menu BIOS pode ser F1 , F2 , F10 , F12 , ou DEL chave. A chave para acessar o menu BIOS pode variar. Você pode pesquisar a chave para acessar o menu BIOS em seu PC na Internet.

Vá para o avançado guia no BIOS.

Clique aqui em Configurações do dispositivo. Você vai ver o Virtualização opção aqui. Clique nesta opção e, em seguida, ative-a.

Depois de fazer isso, pressione o F10 para salvar e sair das alterações.

Palavras Finais

A virtualização é um recurso útil que você pode usar para instalar vários sistemas operacionais em seu PC. Isso pode ser muito útil se você usar vários sistemas operacionais. Discutimos como você pode habilitar a virtualização no BIOS no Windows 11. Seguindo as etapas acima, você será capaz de habilitar a virtualização no BIOS no Windows 11.