Diretor de Johnny Depp retrocede afirmação assustadora e diz que foi mal compreendida

Maïwenn revidou O Independente depois que a manchete sugeriu que o ator era um terror enquanto filmava seu drama de época francês. Ela esclareceu que Variedade que ela estava se referindo ao poder estelar de JD ao se referir ao fato de a equipe estar com medo do indicado ao Oscar.

O cineasta comparou Johnny a Marlon Brando , dizendo que sua genialidade e sofrimento o tornavam semelhante ao falecido A-lister. Ela confirmou que teve discussões com Johnny durante o set, mas disse que ainda o respeita e admira no final das contas.

Resumindo… Maïwenn diz que se sente “traída” pelo artigo do The Independent, que a citou dizendo que Depp chegou ao set com várias reescritas no roteiro… e ficou insultado quando Maïwenn não aceitou suas mudanças.