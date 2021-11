Corrigir Halo Infinite que não funciona ou falha no Windows 11

Halo Infinite é a próxima parte da franquia Halo. O jogo será lançado em um futuro próximo e os jogadores poderão jogá-lo. No entanto, o jogo Halo Infinite está atualmente passando por testes de vôo e os usuários poderão ver uma prévia do jogo antes de seu lançamento oficial. No entanto, os usuários que instalaram o jogo no Windows 11 relataram problemas. Muitos usuários reclamaram que o Halo Infinite não funciona corretamente ou falha no Windows 11.

Halo Infinite travando e não funcionando em um PC com Windows 11

Veremos como consertar o Halo Infinite que não funciona no Windows 11 aqui.

Feche todos os aplicativos que usam a rede

Se você enfrentar problemas com o Halo Infinite e ele não estiver funcionando corretamente, tente fechar o aplicativo que usa a rede. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

aperte o Ctrl + Shift + Esc combinação de teclas para abrir o Gerenciador de tarefas no seu PC.

Clique no Processos guia no Gerenciador de tarefas. Você verá os dados usados ​​pelo aplicativo específico do Rede seção.

Selecione o aplicativo que usa mais dados e clique em Finalizar tarefa para fechar o aplicativo.

Quando terminar, tente executar o jogo novamente e você poderá usá-lo sem problemas.

Desligue as conexões monitoradas

Se a conexão com medidor estiver ativada, você também poderá enfrentar problemas ao jogar. Para desligar as conexões monitoradas, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo pressionando o Windows + I combinação de teclas.

Na barra lateral esquerda, clique no Rede e Internet opção.

Clique no Propriedades opção no lado direito.

Desligue a chave para o Conexão limitada.

Desativar antivírus e firewall

Você também pode enfrentar problemas com o Halo devido ao antivírus em seu PC. Se você usa qualquer aplicativo antivírus de terceiros, considere desativá-lo. No entanto, se você não tiver um software antivírus e contar com a Segurança do Windows para proteção antivírus, será necessário excluir o jogo Halo Infinite da proteção.

Para excluir o Halo Infinite do Windows, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar, procurar Segurança do Windows e clique nele para abri-lo.

Clique no Proteção contra vírus e ameaças na barra lateral esquerda.

Debaixo de Configurações de proteção contra vírus e ameaças , Clique no Gerenciar configurações botão.

Clique em Adicionar ou remover exclusões botão sob o Exclusões seção.

Agora clique em Adicione uma exclusão. No menu suspenso que se abre, clique em Pasta.

Depois disso, vá até o local da pasta de instalação do jogo. Selecione a pasta e clique no Selecione a pasta botão.

Se você deseja desativar o Windows Defender, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Segurança do Windows pesquisando por ele no menu Iniciar.

Na barra lateral esquerda de Segurança do Windows , Clique no Proteção contra vírus e ameaças.

Clique no Gerenciar configurações botão no Proteção contra vírus e ameaças.

Agora, desligue a chave para Proteção em tempo real.

Se você ainda enfrenta o problema com o Halo Infinite, provavelmente deve tentar atualizar sua versão do Windows. Para atualizar o Windows 11, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo pressionando o Windows + I combinação de teclas em seu teclado.

Clique no atualização do Windows seção na barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique no Verifique se há atualizações.

Espere até que o aplicativo de configurações encontre as atualizações para o seu PC.

Baixe e instale todas as atualizações que o seu PC encontrar e reinicie-o.

Agora tente executar o Halo Infinite novamente, e agora você deve ser capaz de usá-lo sem problemas.

Palavras Finais

Se o Halo Infinite não estiver funcionando no Windows 11, você pode seguir as etapas de solução de problemas neste artigo. Seguindo as etapas mencionadas neste artigo, você poderá corrigir o problema que enfrenta com o Halo Infinite. Esperamos que este artigo ajude a resolver o problema que você estava enfrentando com o Halo Infinite e, se ajudou, informe-nos na seção de comentários.