Governo de Alagoas divulga edital para duplicação da rodovia Penedo-Piaçabuçu

Prefeito Ronaldo Lopes destaca apoio de Renan Filho para o desenvolvimento da região

Decom PMP

A obra de duplicação da rodovia entre Penedo e Piaçabuçu está com seu aviso de licitação publicado na edição desta quarta-feira, 17, no Diário Oficial do Estado (DOE).

O investimento do Governo de Alagoas no trecho da AL 101 – Sul, cuja extensão é de 21,3 km, foi comemorado pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

“É mais uma ação muito positiva do governador Renan Filho que sempre atende os pedidos de Penedo e do povo penedense, é mais uma ação no rumo do desenvolvimento de nossa região”, declarou o gestor penedense em vídeo publicado no seu Instagram.

A duplicação e recuperação da rodovia é mais um investimento do gestão Renan Filho na malha viária de Alagoas, uma das melhores do Brasil graças ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos sete anos.

O início do trabalho cujo planejamento é duplicar a pista de Penedo até a Barra de São Miguel é viabilizado por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento (Setrand) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia Setrand/DER informa que a concorrência acontece no próximo dia 20 de dezembro, a partir das 10 horas.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP