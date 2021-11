Helicóptero da Globo faz pouso forçado em campo de futebol

Um helicóptero da Rede Globo fez um pouso forçado em um campo de futebol no Bairro Teixeira Dias, região do Barreiro, por volta das 7h45 desta segunda-feira (8). Não há registro de vítimas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, pode ter havido uma pane elétrica na aeronave, o que obrigou o piloto a realizar o pouso no bairro Teixeira Dias. Com o impacto, o rotor da cauda se quebrou.

Felizmente, não há vítimas, e a cabine do helicóptero está intacta. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local para realizar a prevenção contra o risco de incêndio e de explosão. O SAMU também está no local.

A reportagem entrou em contato com a empresa de comunicação e aguarda retorno.

Fonte: O Tempo