Jogos NFT no Brasil e Como eles funcionam

Os jogos NFT estão na moda atualmente. As pessoas têm jogado muitos títulos como o “Axie Infinity” e estão ganhando um bom dinheiro com isso. Nestes jogos de NFT no Brasil, as pessoas supostamente ganham até US$100 por dia. Então, como eles funcionam?

Básico do NFT

Antes começar nos jogos NFT no Brasil, como o “Axie Infinity”, você precisa primeiro entender o que é um NFT. Ele é um acrônimo para Non-Fungible Token (tokens não fungíveis). Um NFT é uma representação digital de qualquer objeto do mundo real. Na maioria das vezes, é arte, música, vídeos e, às vezes, itens valiosos. As pessoas compram e vendem NFTs online, usando criptomoedas para negociar. Isso o leva a uma coisa que você deve saber sobre os tokens não fungíveis: eles não são um tipo de cripto. Ao contrário da cripto, como Bitcoin ou Ethereum, você não pode trocar um NFT por algo como outro NFT. Estes são únicos.

Como um Jogo NFT Ganha Dinheiro Para as Pessoas?

Se você tem acompanhado o espaço de tecnologia recentemente, já deve ter ouvido as histórias de pessoas que ganham muito dinheiro com jogos NFT no Brasil. Algumas pessoas que perderam sua fonte renda durante a pandemia se concentraram apenas em jogar esses jogos para ganhar a vida. Então, como esses jogos funcionam? Se você entendeu a definição no início deste artigo, já tem uma ideia básica. Os jogos NFT no Brasil, como o “Axie Infinity” e o “Splinterlands”, permitem que as pessoas ganhem dinheiro preparando e vendendo personagens de axolotls como Axies, que os jogadores tratam como animais de estimação digitais. Para começar no “Axie Infinity”, o iniciante teria que comprar pelo menos três Axies para entrar no jogo. Devido ao custo inicial substancial de compra/empréstimo/criação de Axies, as guildas desenvolveram-se recentemente para subsidiar as taxas iniciais dos jogadores ou conceder bolsas de estudo em troca de seus lucros SLP enquanto jogam.

Uma dessas guildas é a Crypto Gaming United ou CGU, com uma das maiores bases comunitárias do mundo. Os acadêmicos não são obrigados a pagar nada para começar a jogar. Em vez disso, a CGU cobre todas as despesas de personagens/NFT por meio de uma bolsa de estudos, que pode totalizar US $4.000 por participante. Além disso, a CGU oferece instrução e mentoria aos jogadores associados, a fim de melhorar seu entendimento sobre a criptomoeda e habilidades de jogo. Os ganhos dos tokens no jogo são divididos entre o acadêmico e a CGU em um modelo de participação nos lucros.

Você Deveria Testar os Jogos NFT no Brasil?

Por que não? Ele pode ser uma grande fonte de renda extra se você dedicar tempo e esforço suficientes. Mas como esse é um tipo relativamente novo de tecnologia, a aposta mais segura é tratá-los mais como um hobby que rende uma grana extra.