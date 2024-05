Sia arquiva legalmente para mudar seu nome com pedido oficial do tribunal

Lembre-se, Sia e Dan se casaram em um casamento surpresa no ano passado, trocando votos em Domenico Dolce dar Stefano Gabbana Villa Olivetta, em Portofino, Itália.

Antes de Dan, Sia era casada com um documentarista Erik Anders Lang . A dupla se casou em uma cerimônia íntima na casa do músico em Palm Springs, CA… mas divorciado pouco tempo depois em 2016.

A indicada ao Grammy é notoriamente reservada, muitas vezes optando por se apresentar sob perucas exageradas, tocando no famoso ex-aluno de “Dance Moms” Maddie Ziegler ser o rosto de seus projetos.

No entanto, ela compartilhou mais de si mesma no ano passado – inclusive mostrando mais de seu rosto. ICYMI … Sia estreou uma transformação facial durante o 5º Daytime Beauty Awards anual – agradecendo ao seu cirurgião plástico no palco por seu facelift.