Ronda Rousey está escrevendo o roteiro de sua própria cinebiografia da Netflix, que não deve mais estrelar um filme

Ronda Rousey poderá em breve adicionar roteirista a um currículo que já inclui medalhista de bronze olímpico, campeã do UFC e superestrela da WWE.

Logo após o lançamento de sua segunda autobiografia Nossa luta, a lutadora aposentada de 37 anos agora tem planos de adaptar sua história de vida em um roteiro para um filme biográfico atualmente em andamento na Netflix. Rousey havia originalmente assinado contrato com a Paramount para obter os direitos cinematográficos de sua história, mas mudanças na gestão do estúdio eventualmente permitiram que o acordo caducasse.

Agora Rousey leva sua história para a Netflix depois que Michelle Evans, gerente de filmes originais do estúdio da Netflix, defendeu o projeto, tendo se tornado fã de Rousey no UFC. O acordo original foi assinado depois que Rousey lançou sua primeira autobiografia, mas desde então ela escreveu um segundo livro ao lado de sua irmã Maria Burns Ortiz, que documenta sua queda e saída no UFC após duas derrotas brutais por nocaute, sua história com concussões e sua tumultuada tempo que ela passou como lutadora profissional na WWE.

O Deadline relatou a notícia pela primeira vez, com a Chernin Entertainment – ​​empresa responsável por filmes como Ford x Ferrari e o próximo Reino do Planeta dos Macacos – esperado para produzir o projeto.

Rousey supostamente lutou pela oportunidade de escrever o roteiro de seu próprio filme biográfico depois que Mark Bomback foi inicialmente contratado para adaptar a história em um roteiro.

Através de seus agentes na William Morris Endeavor – a mesma empresa que agora atua como proprietária majoritária do UFC – Rousey começou a trabalhar com um executivo para ajudá-la a aprender como se tornar uma roteirista. Com o tempo, Rousey aparentemente começou a aprender a técnica e a estrutura necessárias para um roteiro adequado.

Depois de impressionar os agentes da WME com suas novas habilidades, Rousey supostamente escreveu o roteiro sobre sua própria vida em apenas sete dias. Fontes disseram ao Deadline que os agentes de Rousey rasgaram a primeira página de seu roteiro antes de apresentá-lo aos executivos da Netflix, para que eles não tivessem ideia de quem o escreveu.

Aparentemente, a Netflix adorou o roteiro e procurou saber mais sobre o escritor. Depois de descobrir que foi Rousey quem escreveu a história, um acordo foi fechado quase imediatamente para obter os direitos do filme biográfico.

Embora Rousey agora atue como escritora e produtora de sua própria cinebiografia, não se espera mais que ela estrele o papel principal, que era inicialmente o plano quando ela vendeu os direitos de sua história para a Paramount. Espera-se agora que Rousey e outros produtores por trás do filme se encontrem com possíveis candidatos para interpretá-la nos próximos meses, à medida que o filme se aproxima da produção.