MercadoCar tem empregos na região de Guarulhos

Uma das filiais do supermercado MercadoCar, localizada na cidade de Guarulhos, anunciou algumas vagas de emprego disponíveis para moradores da região. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

MercadoCar anuncia novas vagas de emprego

Os cargos são para Estoquista e Garagista. Todas as vagas são para a loja MercadoCar localizada na Avenida Tiradentes, número 1.872, bairro Jardim Santa Edwirges.

Para profissionais com experiência no cargo de Estoquista e buscam uma recolocação no mercado de trabalho, esta é uma ótima oportunidade para se inscrever. Para o cargo, é necessário que o profissional possua disponibilidade de horários para trabalhar de segunda a sexta das 13h às 22 horas, aos sábados entre as 10h e 20:00 da noite e nos domingos das 9h às 16:00 da tarde. Os candidatos contratados terão direito a uma folga fixa na semana e domingos serão alternados.



A empresa exige no mínimo 1 a 3 anos de experiência na função e escolaridade nível médio completo.

Para as vagas de Garagista, os profissionais devem ter experiência na função e em manobrista. É necessário possuir disponibilidade de horários para trabalhar de segunda a sexta das 13h às 22 horas, aos sábados entre as 10h e 20:00 da noite e nos domingos das 9h às 16:00 da tarde. Os candidatos selecionados para desempenhar a função também possuem uma folga fixa na semana e domingos alternados.

Como realizar sua inscrição

Os profissionais que possuem os requisitos e queiram fazer parte da equipe de colaboradores do MercadoCar, devem realizar sua inscrição através dos links: Vagas Estoquistas ou Vagas Garagistas.

Além dos salários proporcionais aos cargos, os colaboradores contam com alguns benefícios oferecidos pela empresa, como por exemplo, plano médico e odontológico, refeição no local, cartão alimentação, convênio de farmácia e vale transporte.

