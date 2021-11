Prefeitura de Penedo e Expedição Científica realizam atividades nas escolas

Educação ambiental, saúde bucal, plantio de mudas e instalação de PEV para lixo reciclável

Decom PMP

Estudantes da rede pública municipal de Penedo participaram nesta segunda-feira, 08, de atividades promovidas pela gestão Crescendo Com Seu Povo em parceria com a 4ª Expedição Científica do Rio São Francisco, projeto liderado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Na Escola Barão de Penedo, localizada no bairro Santa Izabel, a programação foi direcionada à saúde bucal. Sob orientação da professora Cristiane Castro (Ufal) e do cirurgião dentista Fábio Costa (Secretaria Municipal de Saúde/SEMS), alunos e alunas aprenderam sobre a importância da escovação correta e demais cuidados com a higiene dos dentes.

Esse tipo de assistência é parte da rotina de trabalho do setor de saúde bucal da SEMS Penedo. Da mesma forma, as escolas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) trabalham a importância da coleta seletiva de lixo, outro assunto abordado nas ações desenvolvidas nos municípios visitados pela maior expedição científica do Brasil.

Na Escola Professor Wilton Lisboa Lucena, alunos e alunas aprenderam sobre os problemas gerados pela degradação do plástico no meio ambiente, tema da palestra dos professores José Vieira Silva (Ufal) e Vanildo Souza (UFRPE). Em seguida, plantaram mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, entre elas ipê e craibeira.

Nesta unidade de ensino da Semed, uma fossa agroecológica será instalada, ação apoiada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) que instalou um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) na escola situada no bairro Raimundo Marinho.

Esse mesmo tipo equipamento foi instalado nas escolas Barão de Penedo e Douglas Apratto Tenório. Os PEVs servem para os coletores da Associação Recicla Penedo recolherem o material reciclável.

No bairro Santo Antônio, onde a nova Escola Douglas Apratto Tenório atende cerca de 380 estudantes, estudantes aprenderam sobre educação ambiental, inclusive com uso de jogos educativos.

A Expedição Científica também doou um notebook para a unidade de ensino que prepara um projeto-piloto de horta escolar, tema também abordado nesta segunda, 08.

O trabalho de investigação que envolve mais de 60 pesquisadores em diversas áreas mantém ações simultâneas nas cidades visitadas, com coleta de material para análise e outros tipos de estudos.

A programação em Penedo contou ainda com peixamento no rio São Francisco, no porto ribeirinho da cidade. Espécies nativas são reintroduzidas para repovoamento, ação desenvolvida pela Codevasf que também é parte das atividades da Expedição Científica.

Os expedicionários seguem na tarde de hoje até o município de Piaçabuçu e retornam a Penedo na quarta-feira, 10, para o encerramento dos trabalhos de campo.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP