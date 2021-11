Semed Penedo promove aulões para estudantes que farão a Prova Saeb 2021

Avaliação do governo federal sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

Estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental matriculados nas escolas da rede pública municipal de Penedo participam de aulões que reforçam a preparação para a Prova Saeb 2021.

O trabalho articulado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) com a direção de cada escola prioriza assuntos de Matemática e Língua Portuguesa, disciplinas que constam no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Além de dicas e comentários sobre temas estudados ao longo do ano letivo, os aulões da Semed Penedo incluem orientação psicológica e momentos de descontração. Tudo isso mobilizou turmas da EMEB Santa Luzia nesta sexta-feira, 05.

“Os aulões são de extrema importância e pertinentes porque estamos há poucos dias da aplicação das provas e essa atividade descontraída ajuda na retomada de aspectos importantes dos conteúdos dos descritores de Língua Portuguesa e Matemática”, explica a Secretária Cíntya Alves sobre o trabalho que melhora o desempenho dos estudantes.

O resultado da Prova Saeb também é referência para o IDEB – Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, indicador com avanços consideráveis alcançados pela Semed Penedo em sua mais recente avaliação.

Todas as escolas da Semed Penedo estão com aulões programados, atividades que antecedem as provas cujo agendamento é feito pela Gerência Regional de Educação (GERE, órgão da Secretaria de Estado de Educação) e com previsão para acontecer em Penedo a partir do dia 16 de novembro.

