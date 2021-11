Ufal realiza teste gratuito para diagnóstico de Covid na orla de Penedo

Ação é parte dos trabalhos da 4ª Expedição Científica no Rio São Francisco

Decom PMP

Quem quiser saber se está com Covid-19, sem pagar nada e mesmo já tendo sido vacinado contra o coronavírus, pode se dirigir até a orla de Penedo na manhã desta segunda-feira, 08.

A partir das 7h30, uma equipe da Universidade Federal de Alagoas estará na Praça Comendador Peixoto, em frente ao supermercado Ki-Barato, com o serviço que é parte das atividades da 4ª Expedição Científica que chegou em Penedo na noite de sábado, 06.

A maior expedição já realizada no Brasil percorre a região do Baixo São Francisco, onde o exame RT-PCR está sendo realizado em todas as cidades e povoados por onde os expedicionários aportam.

O serviço gratuito é realizado em parceria com os municípios, com amostras aleatórias da população e tem como objetivo investigar se as pessoas vacinadas têm ou não coronavírus em seu organismo.

A pesquisa foi iniciada neste domingo, 07, na orla de Penedo, e terá continuidade amanhã, até que todas os 180 testes sejam utilizados. O resultado é informado em 24 horas, por meio do contato fornecido pela pessoa durante o preenchimento da respectiva ficha pessoal.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte