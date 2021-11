VÍDEO: Digital Influencer de Penedo tem moto e Iphone roubados em assalto

A Influenciadora digital usou suas redes para tentar reaver objetos perdidos

Nesta última quinta-feira, policiais do 11º BPM receberam um chamado via COPOM de um assalto de uma motocicleta Honda Biz, de placa RGU1E78, na cor branca, além de um smartphone, modelo Iphone 11. De acordo com a polícia, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima na Travessa Joaquim Gonçalves, próximo à ladeira da Bititinga, em Penedo.

Ainda com informações da Polícia Militar, viaturas realizaram rondas na cidade no sentido de encontrar os meliantes, porém até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso e nenhum produto do roubo foram encontrados.

A digital influencer, Camila Reis, que possui cerca de 145 mil seguidores em seu Instagram, fez um relato de como tudo aconteceu:

Imagens de segurança do momento do roubo também foram divulgadas, para tentar encontrar os criminosos:

A jovem penedense afirmou que sua moto possuía seguro, porém o seu smartphone, num valor aproximado de 4 mil reais, não. Quem tiver qualquer informação que possa levar aos bandidos deve ligar para o Disque Denúncia 181, ou pelo site http://disquedenuncia.seguranca.al.gov.br/