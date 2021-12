Penedo ganha veículos, obras e mais benefícios do Governo de Alagoas

Governo Presente é concluído com entrega de investimentos para a população

Decom PMP

O Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo concluíram a programação do Governo Presente neste sábado, 18, com a entrega de veículos, assinatura de convênios, assinatura de ordens de serviço e a inauguração de obras.

Os avanços proporcionados foram destacados nos discursos do Governador Renan Filho, do Prefeito Ronaldo Lopes e do Secretário de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Sedetur), Március Beltrão, ex-gestor do município penedense.

O município ganhou três ônibus para o transporte escolar que atenderão escolas da zona rural, conforme informou o Prefeito Ronaldo Lopes. Com os novos veículos, a frota de ‘amarelinhos’ tem mais de 30 ônibus, cinco deles doados em 2021 por Renan Filho para atender mais de cinco mil estudantes da rede pública municipal e estadual.

Ainda na área da educação, Penedo ganhou caminhão frigorífico para transporte da merenda escolar e mais caminhões do Programa de Aquisição de Alimentos (PPA), ampliando a logística do escoamento da produção da agricultura familiar, setor que tem apoio da gestão Crescendo Com Seu Povo.

A assistência ao trabalhador rural penedense será maior porque o município ganhou duas máquinas do tipo ‘patrol’, equipamento avaliado em um milhão de reais cada.

A motoniveladora é fundamental para regularizar estradas vicinais, serviço feito com veículos pela Secretaria de Serviços Públicos que agora dispõe de equipamento próprio, pleito antigo atendido agora por Renan Filho

A parceria produtiva também investe em segurança pública e reforça o trabalho dessa área com mais cinco viaturas para o 11º BPM, unidade sediada em Penedo com sede própria construída em terreno doado pelo município.

A colaboração entre prefeitura e governo estadual está construindo um Centro Integrado de Segurança Pública (CISP do tipo 2) ao lado do quartel da PM. O imóvel será de uso exclusivo da Polícia Civil para instalação da delegacia regional e municipal em espaço adequado, com alojamentos, salas para atendimento ao público e celas.

A conclusão do Governo Presente em Penedo reuniu populares, secretários municipais e vereadores durante o ato marcado ainda pela assinatura de ordem de serviço para construção de creche do Programa Criança Alagoana (CRIA) e a reforma do imóvel para a Central de Atendimento ao Cidadão.

O novo endereço da Central Já será a antiga sede da Secretaria da Fazenda de Estado de Alagoas (Sefaz), localizado na Avenida Floriano Peixoto, ao lado da agência dos Correios, Centro Histórico de Penedo.

Em relação à creche do CRIA – programa que atende cerca de 4 mil famílias em Penedo –, a população terá duas, ambas em áreas doadas pela Prefeitura para atender comunidades mais necessitadas.

A primeira creche CRIA já está com terreno praticamente pronto para o início das obras no aterro da Lagoa do Oiteiro e a segunda (que teve a ordem assinada hoje) na mesma área onde o Ministério Público Estadual terá sede própria, outro avanço viabilizado pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Para a área da saúde pública, o Governado Renan Filho entregou duas ambulâncias e assumiu o compromisso em colaborar com a instalação do Centro de Especialidades no antigo Semep, investimento do governo municipal, e também o funcionamento do Centro de Hemodiálise que a Santa Casa de Penedo já tem praticamente pronto.

A programação do Governo Presente em Penedo foi concluída com a inauguração oficial de uma das 26 ruas asfaltadas por meio do Pro Estradas, programa que terá mais 50 km de pavimentação em sua segunda etapa, maior investimento em infraestrutura urbana já feito em Alagoas, especialmente em Penedo.

“Toda vez que o governador Renan Filho vem a Penedo traz boas notícias, melhoramentos, investimentos para nossa cidade. Por isso, nossas palavras são sempre de agradecimento”, destacou Ronaldo Lopes, frisando que a população sabe reconhecer quem mais fez e faz por ela.

Texto – Fernando Vinícius

Fotos – Deyvisson Duarte, Paulo César Lima e Agência Lubi