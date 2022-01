ACHÉ abre NOVAS vagas de emprego; veja salários

A ACHÉ, uma das maiores indústrias do setor farmacêutico do país, está oferecendo novas ocupações, disponíveis em várias regiões do Brasil. Confira os cargos e benefícios oferecidos aos candidatos selecionados, abaixo!

ACHÉ abre novas oportunidades de emprego

A ACHÉ, presente no setor farmacêutico há mais de quarenta anos, possui unidades espalhadas em várias cidades brasileiras, além de prestar serviços em mais de 15 países no mundo.

Acompanhe as novas oportunidades para ingressar na empresa:

Analista de Desenvolvimento Organizacional Sênior;

Coordenador(a) Pricing;

Desenvolvedor Full Stack;

Business Partner TI II – Manufatura e Produção;

Business Partner TI II – RH;

Especialista de Informações Médicas;

Propagandista Vendedor;

Cientista de Dados Sênior – área de Pesquisa e Desenvolvimento;

Técnico de Segurança do Trabalho Sênior;

Analista de Logística Sr;

Gerente Médico – MIP;

Coordenador de Produção;

Analista de Garantia de Qualidade PI;

Analista de Desenvolvimento Analítico PI;

Analista de Pesquisa e Desenvolvimento Jr;

Consultor Virtual – vaga exclusiva para candidatos PCD’s;

Analista de Controle de Qualidade Microbiólogo Sênior;

Analista de Desenvolvimento de Embalagem Pleno;

Analista de Garantia de Qualidade Pleno.

A empresa garante remuneração compatível ao mercado de trabalho, e deixa à disposição dos novos funcionários diversos benefícios, como programa de treinamento, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, auxílio creche, participação de lucro, cesta de fim de ano, previdência privada, programa de remuneração variável, vale alimentação e vale transporte.

Para se candidatar é imprescindível possuir experiência anterior no cargo que pretende atuar.

Como se candidatar

Quer fazer parte da empresa ACHÉ? Para concorrer aos cargos, os profissionais devem concluir seu cadastro on-line através da página de participação.

