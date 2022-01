BP Bunge Bioenergia abre 80 vagas de emprego; veja cargos

A BP Bunge Bioenergia, companhia líder no mercado de Etanol, está disponibilizando novas 80 vagas de emprego em diversas regiões do território nacional. Acompanhe as oportunidades e como se inscrever, a seguir!

BP Bunge Bioenergia anuncia oportunidades no Brasil

A BP Bunge Bioenergia, empresa brasileira referência no mercado de etanol, açúcar e bioeletricidade foi fundada em 2019, pelas empresas Bunge e BP, com 50% de participações de cada uma. A companhia possui mais de dez mil colaboradores, que juntos buscam suprir toda a demanda da bioeletricidade e dos biocombustíveis.

Veja as vagas disponíveis pela empresa:

Assistente Contábil;

Eletricista Automotivo II;

Planejador de Manutenção;

Analista Contábil (Júnior);

Instrumentista I;

Inspetor de Manutenção Automotiva;

Inspetor de Manutenção Agrícola;

Especialista de Manutenção Agrícola;

Especialista Fitotecnista;

Analista de Inteligência de Mercado;

Eletricista Automotivo II;

Mecânico Automotivo III;

Operador de Máquinas Agrícolas II;

Analista de Laboratório (Júnior);

Assistente de Qualidade;

Higienista Ocupacional;

Borracheiro;

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Analista Controle Agroindustrial – Motomecanização (Senior);

Operador de Produção – Tratamento de Caldo;

Operador de Produção – Fábrica de Açúcar;

Banco de Talentos – candidatos PCD’s;

Consultor Técnico de Mecanização Agrícola;

Analista de Riscos (Júnior);

Líder de Produção Industrial – Fábrica de Etanol.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das oportunidades disponíveis pela BP Bunge Bioenergia, os profissionais devem preencher atentamente uma ficha cadastral no cargo pretendido através da página de inscrições.

A empresa oferece aos novos recrutados um pacote de proventos, como plano médico, auxílio fretado, plano odontológico, refeitório, seguro de vida, vale alimentação, previdência privada e participação de lucros.

