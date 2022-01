Coletiva de imprensa responde dúvidas sobre vacinação de crianças e adolescentes de Penedo

A informação verdadeira é a melhor solução para combater o fake news

Pensando em esclarecer e tirar dúvidas de pais ou responsáveis de crianças e adolescentes do município de Penedo e diretores escolares, sobre a vacinação contra COVID-19, a Prefeitura de Penedo, em parceria com o Tribunal de Justiça, Câmara Municipal e escolas públicas do município, estado e particulares, realizaram na manhã desta terça-feira (25), na Casa de Aposentadoria, uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo.

O Dr. José Eduardo Nobre Carlos, Juiz de Direito em substituição na 1a Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Penedo, juntamente com Guilherme Lopes, Secretário Municipal de Saúde; Rafael Ferreira, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação; Júnior do Tó, Presidente da Câmara Municipal de Penedo; além de conselheiros tutelares da cidade, participaram desta ação.

De acordo com o juiz, que recentemente emitiu uma recomendação para que escolas exigissem a carteira de vacinação contra COVID-19 de crianças adolescentes que irão estudar nas unidades de ensino penedense, a intenção é identificar pais ou responsáveis que por ventura não cumpriram o esquema vacinal desses estudantes.

“Não sou eu que estou dizendo que a vacina é obrigatória, quem estabeleceu foi a lei. Primeiro, o estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 14, parágrafo primeiro fala que é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Segundo, a lei 13.979, que é a lei de enfrentamento contra COVID-19, nessa lei, sancionada pelo presidente da república, diz que a vacinação inclusive é compulsória” afirmou o juiz de direito.

Essa indagação foi feita justamente pela polêmica causada na cidade, inclusive devido a algumas fake news sobre a recomendação, divulgada em portais de notícias e rádios de Penedo.

O Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes, também usou a fala, respondendo algumas questões técnicas sobre a vacinação. Questões essas que foram enviadas através do Instagram e Youtube da Prefeitura de Penedo, além da imprensa presente e de comunicadores de rádios locais.

Toda a coletiva foi transmitida ao vivo também por emissoras de rádios de Penedo, Coruripe e de outras cidades, mostrando o interesse pelo tema que é de abordagem nacional.

Assista toda a coletiva de imprensa:

Da Redação