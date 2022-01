Concurso Ministério da Economia 2022: Saiu o edital com 2.130 vagas! Até R$6.130

O Ministério da Economia divulgou na manhã desta segunda-feira, 10 de janeiro, um novo edital de concurso público para o preenchimento de 2.130 vagas temporárias, sendo 300 imediatas e 1.830 vagas em cadastro reserva. O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIBAL) terá a responsabilidade do certame.

O edital do concurso do Ministério da Economia 2022 vai contar com vagas para os cargos de Analista de Negócio, Analista técnico de demandas previdenciárias, judiciais e de controle e Técnico em Atividades, conforme disposto a seguir:

Cargo Escolaridade Vagas Salário Analista de Negócio 1A nível superior em qualquer área 30 imediatas + 180 CR R$6.130 Analista de Negócio nível superior em qualquer área 10 imediatas + 90 CR R$6.130 Analista técnico de demandas previdenciárias, judiciais e de controle nível superior em qualquer área 145 imediatas + 870 CR R$3.800 Técnico em atividades previdenciárias e de apoio nível médio 115 imediatas + 690 CR R$1.700

Segundo o que está confirmado no edital do concurso do Ministério da Economia 2022, os aprovados no concurso serão contratados por tempo determinado, para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público.

Os aprovados serão lotados em Brasília (DF). O edital do concurso do Ministério da Economia revela que os aprovados serão convocados ao longo do prazo de validade da seleção, que será de dois anos, cabendo prorrogação.

Inscrição Concurso Ministério da Economia 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso do Ministério da Economia 2022 poderão se inscrever entre 14 horas do dia 10 de janeiro e 23 horas e 59 minutos do dia 14 de fevereiro de 2022, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) , organizador do certame.

A taxa de inscrição do concurso vai custar R$54 (nível médio) ou de R$64 (superior), devendo ser paga até o dia 15 de fevereiro.

Os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa, no site da banca, entre os dias 10 e 12 de janeiro.

Provas

O concurso do Ministério da Economia 2022 vai contar com provas objetivas e de títulos. As etapas do certame serão realizadas em Brasília (DF).

A prova objetiva do concurso está marcada para o dia 3 de abril, nos turnos da manhã (após as 8h), para os cargos de analista de negócios 1B e analista técnico, e da tarde (após as 14h), para os demais cargos do concurso.

A prova objetiva do concurso terá 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa – 15, Ética 05 e Noções de Informática – 10) e 30 de Conhecimentos Específicos.

Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% do total de pontos da prova, desde que não zere disciplinas.

A prova de títulos, por sua vez, terá valor de 10 pontos, ainda que o total da pontuação enviada seja superior a esse valor. Os documentos serão aceitos entre os dias 4 e 8 de maio. O resultado final está previsto para o dia 30 de maio.