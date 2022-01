Conversion abre vagas para programa de estágio em marketing digital

A Conversion, agência de SEO líder em inovação e performance, anunciou a abertura de vagas para o seu programa de estágio em marketing digital. São 16 vagas para estudantes do ensino superior com disponibilidade e interesse para trabalhar no formato 100% remoto.

Com o intuito de contratar profissionais de qualquer lugar do Brasil, a empresa recruta universitários matriculados em algum curso de graduação, com interesse em se especializar em SEO e disponibilidade para trabalhar 6 horas diárias, em ambiente silencioso e boa conexão com internet.

Cabe ressaltar que, de acordo com a agência, não há uma exigência por determinado curso ou área do conhecimento. O importante é que os candidatos gostem de analisar dados e criar estratégias para ajudar marcas de pequeno, médio e grande porte a vender mais pela Internet.

Durante o programa, os contratados terão a oportunidade de estagiar e vivenciar o dia a dia de uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo o guia Great Place to Work. Ainda, poderão se especializar em Search Engine Optimization (SEO), apontado como a principal competência para profissionais de marketing pela Microsoft, adquirindo conhecimento também por meio de um job rotation. Com um ambiente horizontal e colaborativo, a empresa oferece, ainda, chances reais de efetivação após o primeiro ano de estágio.

Os contratados receberão bolsa auxílio de R$1.400 e terão direito a um pacote de benefícios que inclui vale refeição, entre outros itens.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa têm até 16 de janeiro para se candidatar no site https://lp.conversion.com.br/programa-de-estagio.