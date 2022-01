Uma entrevista de emprego requer direcionamento por parte do candidato em diversas vertentes. Por isso, é necessário que o candidato tenha clareza sobre quais são os pontos importantes de sua carreira e como deve se comportar para que consiga demonstrar o seu potencial dentro do mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: dicas para direcionar a sua carreira profissional

O comportamento do candidato não deve ser padronizado. Pois ele deve ter sua personalidade incluída na sua postura pessoal durante o processo seletivo.

No entanto, quando nos referimos ao comportamento do candidato, estamos nos referindo a evitar comportamentos autossabotadores. Isso porque é muito comum que excelentes candidatos fiquem aquém do seu potencial porque se sentem extremamente incomodados em uma situação de avaliação.

É importante que o candidato tenha uma postura participativa

Sendo assim, é importante que o candidato tenha uma postura participativa e evite comportamentos que o deixem aquém de toda a sua capacidade profissional.

Não interrompa o entrevistador e tenha consciência plena de sua narrativa

Por isso, é relevante que o candidato não cruze os braços e pernas; não gesticule excessivamente; fale de maneira calma; mantenha contato visual com o profissional de recrutamento e seleção; não interrompa o entrevistador e tenha consciência plena do que está dizendo, visto que essa é uma forma natural de controlar o seu tom de voz.

Fale sobre os seus pontos fortes e seus pontos fracos

Além disso, é relevante para os candidatos que conheçam de maneira aprofundada os seus pontos fortes e seus pontos fracos, considerando toda a sua trajetória profissional.

Certamente, esses são pontos relevantes para a análise pessoal do candidato, de maneira que consiga demonstrar autoconhecimento referente ao seu perfil profissional. Além disso, pode ser importante que o candidato conheça a cultura da empresa para que consiga se direcionar assertivamente, elevando suas chances de sucesso dentro do mercado.

Diversos fatores amparam o comportamento do candidato

Portanto, são diversos fatores que amparam o comportamento do candidato para que ele consiga demonstrar sua capacidade profissional; já que necessário que conheça e consiga falar sobre suas competências e habilidades, deixando-as em evidência de forma natural.

Comprometimento, proatividade e trabalho em equipe

Da mesma forma, fale sobre os seus pontos positivos como comprometimento; proatividade; trabalho em equipe etc. Sendo assim, é possível fazer da entrevista de emprego uma oportunidade para falar sobre si mesmo de maneira natural e direcionar a sua carreira profissional através do seu comportamento dentro do processo de recrutamento e seleção.