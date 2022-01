Grupo DPSP abre vagas de emprego; veja funções

O Grupo DPSP, um dos principais grupos de varejo farmacêuticos do Brasil, está com novas vagas de emprego para serem preenchidas em todo território nacional. Confira abaixo a lista de vagas disponíveis para trabalho no grupo, além das vantagens e das qualificações exigidas!

Grupo DPSP anuncia novas vagas de emprego

O Grupo DPSP, criado há mais de 10 anos pela união das redes de drogarias Pacheco e as drogarias São Paulo, atualmente está entre os líderes de varejo do setor de fármacos.

Segue a relação de cargos disponíveis para ocupar uma das vagas disponíveis:

Você Pode Gostar Também:

Farmacêutico;

Farmacêutico ferista;

Atendente de loja;

Gerente farmacêutico;

Analista de atração e seleção;

Analista de planejamento de demanda e abastecimento Pleno;

Balconista;

Jovem aprendiz;

Farmacêutico Recreio.

Dentre as oportunidades citadas acima e muitas outras ofertadas pelo Grupo DPSP, algumas são exclusivamente voltadas a pessoas com deficiência e outras possuem regime de trabalho remoto ou home office.

A empresa exige dos novos profissionais, alguns requisitos mínimos para ocupação dos cargos. Além disso, as qualificações variam de acordo com o cargo pretendido, porém, alguns são critérios gerais, como ensino médio completo, experiência na função, disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis, entre outros.

Veja também: DHL Express abre vagas de emprego; veja funções

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo de seleção do Grupo DPSP, deverão realizar sua candidatura via link de inscrição e preencher o formulário de participação.

Para os novos contratados, além de oferecer salários compatíveis com o mercado, a empresa oferece ainda uma boa relação de benefícios, tais como auxílio moradia, assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, cesta básica, vale alimentação, vale transporte e ainda convênio com empresas parceiras.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!