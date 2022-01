Klabin tem NOVAS vagas de emprego; veja funções

A Klabin, exportadora e produtora de papel no Brasil, está oferecendo diversas novas vagas de emprego em diversas regiões do país. Quanto a remuneração, a mesma será combinada durante a entrevista de contratação. Acompanhe as oportunidades e como se candidatar, abaixo!

Klabin anuncia novas oportunidades

A Klabin, líder na produção e exportação do papel, na produção de embalagens de papelão, cartões para embalagem e sacos industriais, além de comercialização de madeira em tora, está com diversas vagas de emprego disponíveis pelo país. Confira os cargos disponíveis para ocupação na empresa, a seguir:

Aprendiz Produção;

Estagiários de Produção;

Mecânico;

Analista de Vendas Mercado Externo Júnior;

Estagiário de TI;

Aprendiz Gente & Gestão;

Aprendiz;

Assistente de Planejamento;

Analistas de Governanças Cibernéticas Pleno;

Analistas Inventário Florestal Júnior;

Ajudantes de Produção – exclusivamente para candidatos PCD’s;

Analistas de Gente & Gestão Plenos;

Analistas em Segurança Comportamentais Sênior;

Analistas de Importação Júnior;

Analistas de Suprimentos Sênior – Capex;

Assistentes Técnicos;

Supervisores de Almoxarifado;

Analistas de Qualidade Junior.

Além da remuneração compatível ao cargo, a Klabin oferece aos novos contratados uma série de benefícios, como auxílio farmácia, plano médico, consignado, plano odontológico, convênio com empresas parceiras, seguro de vida, vale transporte, vale alimentação, previdência privada, refeitório e programa de remuneração variável.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da empresa Klabin? Para se inscrever ao cargo, os profissionais deverão acessar o link abaixo e clicar no cargo pretendido. Confira atentamente todas as informações, requisitos e regiões que estão disponíveis para se candidatar. Link de inscrição.

