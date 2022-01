Nubank expande seção Shopping com novas lojas no app

O Nubank, maior banco digital da américa latina, anunciou recentemente a chamada nova função “shopping” do app. Dessa forma, a nova função chegou com a possibilidade de realizar compras em diversas lojas começando o processo diretamente pelo aplicativo, com vantagens exclusivas para usuários que a utilizarem.

Agora, o banco digital anunciou novas lojas para a seção Shopping do aplicativo. Desse modo, além das opções já existentes, os clientes da fintech agora também podem comprar na Shopee, Xbox, PlayStation, entre outras, com opção de desconto ou cashback. Sendo assim, a novidade está sendo liberada aos usuários dos aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS).

A seção Shopping que foi lançada em novembro pelo Nubank já contava com diversas lojas parceiras incluídas na funcionalidade. Entre elas destacam-se: AliExpress, Dafiti, Magalu, MobCom e Via. Nesse sentido, os benefícios ao fazer compras nas lojas por esse canal podem ser descontos, cashback ou preços especiais.

Nesse sentido, o Nubank incentiva clientes a utilizarem a função shopping por oferecer vantagens exclusivas na hora de comprar os produtos das lojas parceiras do banco digital. Em vista disso, quem inicia o processo de compra dentro do app tem direito a ofertas em categorias específicas de produtos, cupons e descontos de até 10%.

Novas lojas do Shopping Nubank

Você Pode Gostar Também:

A expansão do shopping engloba novas opções para quem quer comprar jogos, itens para animais de estimação, viagens, roupas e afins. No caso da Shopee, ao acessar a plataforma de e-commerce pelo aplicativo do Nubank, os clientes ganham uma redução de R$ 10 nas aquisições. Além disso, a Netshoes e a Zattini estão no catálogo com desconto de 17%.

As lojas da Centauro e Nike também oferecem descontos de até 12% e 10%, respectivamente. O mesmo é dito à Hype Games: a redução é de até 15%. Já as lojas do Xbox e PlayStation oferecem descontos de 8%. O Booking.com está exposto na seção Shopping com 6% de cashback. No entanto, a loja Petlove ainda não aparece para todos os aplicativos dos clientes.

“Para garantir os descontos, basta acessar a loja desejada na seção Shopping do app e clicar em ‘continuar para loja’ para ser redirecionado para o parceiro escolhido”, explicou o Nubank nesta terça-feira (4). “É preciso seguir os passos indicados e finalizar a compra para garantir os benefícios”, completou o banco digital.

Como usar o Shopping pelo app?

Fazer compras online por comércio eletrônico pela função shopping no aplicativo Nubank é bem fácil, rápido e prático. Segue o passo a passo:

Na tela principal do aplicativo Nubank, basta clicar em “ Shopping ”;

Em seguida, tocar na loja ou marca que o usuário deseja comprar;

Por fim, quando aparecer a mensagem “Indo para a loja”, basta clicar em “Continuar para loja”;

Assim, é possível escolher os produtos e finalizar a compra no site da loja.

Vale ressaltar que a venda em si é realizada pelo varejista. Sendo assim, a parceria com o Nubank dá acesso a vantagens exclusivas, como descontos nas lojas que são parceiras, permitindo que qualquer usuário possa acessar essas vantagens de forma simples e intuitiva diretamente pelo aplicativo da fintech.