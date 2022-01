Planejar suas finanças pode ser difícil principalmente se você não se encontra em uma situação confortável. Por isso, é importante que você faça um planejamento que considere diversos fatores para que alcance seus objetivos, viabilizando uma reserva de emergência por meio de uma poupança.

Poupança: considere diversos fatores para que alcance seus objetivos

A reserva de emergência por meio de uma poupança pode ser uma primeira meta interessante para quem não está em uma situação financeira positiva. Visto que é importante que você tenha o hábito de poupar para fazer uma reserva de emergência, pois é necessário lidar com fatores externos não controláveis.

Você deve realizar um planejamento que seja adaptável

Por isso, você deve realizar um planejamento que seja adaptável para que você se sinta motivado a direcionar suas finanças, ainda que seja algo perceptível apenas em longo prazo.

Utilize ferramentas de gestão

Você pode fazer uso de ferramentas de gestão como o Trello para realizar uma separação de seus custos fixos e variáveis, bem como para definir suas metas em curto, médio e longo prazo.

Posteriormente poderá identificar quais são as possíveis ações que podem ser tomadas, considerando a sua rotina. Por exemplo, você pode cancelar uma TV a cabo e assinar um streaming, ou ainda, é possível trocar uma conta bancária tradicional por uma conta bancária digital. Uma vez que as fintechs oferecem serviços bancários de qualidade com isenção de tarifas.

Diminua os custos na sua rotina

Por isso, vale analisar dentro da sua rotina quais são as trocas que fazem sentido para que você não abdique do serviço prestado, porém, obtenha uma diminuição de custos.

Dessa forma, é importante que você direcione o valor economizado para a sua poupança, considerando iniciar uma reserva de emergência, Os especialistas recomendam que uma reserva de emergência seja feita com um valor de no mínimo seis vezes equivalente ao valor da sua renda mensal.

Direcione valores baixos para iniciar uma reserva de emergência

Entretanto, como estamos trocando hábitos, você deve direcionar os valores para uma reserva de emergência, ainda que sejam valores menores. Assim sendo, você pode conceituar os valores como simbólicos, pois você está criando um novo caminho para lidar com seu dinheiro, o que possivelmente permitirá direcionar valores mais elevados futuramente. Porém, o mais importante é que você modifique seus hábitos através de acompanhamento e controles, dos quais você não deve abdicar, ainda que seu planejamento financeiro ocorra de forma não linear.