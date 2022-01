Prefeitura de Penedo inicia vacina contra Covid para crianças com 11 anos

Nova etapa da campanha atende público com e sem comorbidades

A proteção das crianças penedenses contra o coronavírus avança a partir desta quinta-feira, 20, quando a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) começa a imunizar quem já completou 11 anos.

Pais ou responsável legal precisam apresentar RG e comprovante de residência e acompanhar a criança, levando o registro de nascimento, caderneta de vacina, CPF ou cartão SUS do filho ou da filha.

O protocolo nacional exige ainda a assinatura do termo de autorização para vacina, documento cujo modelo está disponível abaixo do texto e pode ser impresso para preenchimento antecipado.

A assistência da SEMS Penedo também continua disponível para crianças de 11 anos que têm deficiência permanente, comorbidades ou são quilombolas, primeiro grupo prioritário estabelecido no Plano Nacional de Imunização (PNI).

A vacina contra Covid para crianças é administrada pela Prefeitura de Penedo no ginásio da Escola Estadual Professor Ernani Méro de segunda a sexta, das 8h às 16 horas, horário reduzido até o meio-dia no sábado.

Em relação à Portaria 01/2022, que trata sobre a vacinação de crianças no município de Penedo – documento emitido no final da manhã de hoje (quarta-feira, 19) pelo Juiz de Direito em substituição na 1ª Vara de Penedo, Dr. José Eduardo Nobre Carlos –, a Prefeitura de Penedo informa que iniciou ontem (terça, 18) a campanha de vacinação para crianças de 05 a 11 anos, seguindo as determinações do PNI e atuando conforme a disponibilidade de vacinas repassadas ao município.

Público adulto

Vale salientar que a gestão Crescendo Com Seu Povo continua vacinando o público adulto contra Covid no ginásio da Escola Ernani Méro e em mais um ponto de atendimento à população em geral, instalado no Centro Histórico, no Theatro Sete de Setembro.

Além disso, a Prefeitura de Penedo mantém serviço de busca ativa para atender pessoas domiciliadas e também para identificar quem ainda não recebeu a primeira dose e as que estiverem faltando para completar a imunização.

O enfrentamento da pandemia em Penedo ocorre ainda por meio do mais recente serviço lançado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Carro da Vacina que percorre bairros da cidade com equipe técnica preparada para atender e salvar vidas.

