Processo seletivo Prefeitura de Três Lagoas – MS encerra inscrições hoje (07)

Edital oferece 23 vagas de nível médio e superior na administração municipal e salários de até R$ 4.190,29

No estado de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas encerra inscrições nesta sexta-feira (07). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher 23 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para Facilitadores de Oficinas Socioeducativas nas áreas de: Voleibol (1 vaga); Hidroginástica (1 vaga); Dança (1 vaga); Música (2 vagas); Teatro (1 vaga); Profissional de Trabalhos Manuais (1 vaga); Capoeira (1 vaga); Judô (1 vaga); Informática (1 vaga); Oficina Lúdica (6 vagas); Educador Físico (6 vagas); e Basquete (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.815,79 e R$ 4.190,29, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de janeiro de 2022, presencialmente, no Crase Coração de Mãe, localizado na avenida Dr. Clodoaldo Garcia, nº 2355, vila Haro. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021