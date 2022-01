Secretaria da Educação SP recruta estudantes para vagas de estágio

A Secretaria da Educação SP está recrutando estudantes de diversas áreas para vagas de estágio em toda a cidade. O processo seletivo reúne 4 mil postos de trabalho para estudantes do ensino superior. As chances são disponibilizadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Podem se candidatar alunos que estejam regularmente matriculados entre o 2° e penúltimo semestre de graduação nos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, Gestão Pública, Psicologia, Direito, Contabilidade, Jornalismo, Engenharia e Arquitetura. Ainda, cabe ressaltar que no ato da contratação os candidatos devem estar a pelo menos seis meses do término do curso, assim considerando o último dia do ano letivo.

As vagas visam atender a uma demanda dos programas Parceiros da Aprendizagem – Alfabetização e Aprender Sem Limite. Os demais postos são destinados ao Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA), além de outros setores da secretaria. Isso significa que os estagiários poderão auxiliar professores na alfabetização e educação especial, sendo esta uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira acadêmica.

Os aprovados convocados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 897,50, cerca de 30% maior do que os anos anteriores, além de auxílio transporte de R$ 193,60. Segundo a Secretaria, a carga horária é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o portal do CIEE, disponível em https://portal.ciee.org.br, para cadastrar o currículo e realizar três provas online: uma de português e outras duas de matemática e conhecimentos gerais.