Aluguel Social: Veja quais os municípios estão oferecendo o benefício

Cidadãos do estado de Goiás que não têm onde morar podem participar do programa Pra ter Onde Morar – Aluguel Social. O benefício ajuda as famílias de baixa renda ao subsidiar um valor mensal para locação de imóveis. As inscrições para participar do programa estão abertas em vários municípios.

Benefício para aluguel em Goiás

Os participantes do programa recebem um auxílio de R$ 350 para pagar o aluguel. O prazo é de 18 meses, no entanto, a família pode ter a contemplação prorrogada caso permaneça na mesma situação socioeconômica.

De acordo com o Governo de Goiás, cerca de 30 mil famílias são atendidas pelo Aluguel Social. No mês de dezembro de 2021, quase 3 mil moradores de Goiânia e Aparecida de Goiânia receberam o benefício.

Quem pode pedir o Aluguel Social?

Antes de qualquer coisa, para participar do programa Aluguel Social é necessário se enquadrar nas seguintes regras:

Ter 18 anos ou mais (ou ser emancipado);

Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

Ter inscrição no CadÚnico no município do aluguel;

no município do aluguel; Morar no município do aluguel há, no mínimo, 3 anos.

Segundo os critérios do programa, os estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e os beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem) têm prioridade no recebimento do aluguel social.

Quais cidades estão oferecendo Aluguel Social?

Até o momento as inscrições estão abertas sem prazo para serem encerradas. O interessado deve acessar o site da Agehab e clicar sobre o banner do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. Feito isto, o cadastro será analisado conforme a ordem de entrada no sistema.

Após realizar o cadastro, é possível conferir o status da solicitação no site Agehab, por meio dos telefones (62) 3096-5005 ou (62) 3096-5050, ou pelas redes sociais @agehabgoias.

Veja a seguir as cidades que estão com inscrições abertas para o programa atualmente:

Anápolis;

Campos Belos;

Cavalcante;

Ceres;

Colinas do Sul;

Divinópolis de Goiás;

Flores de Goiás;

Formosa Abertas;

Formoso;

Guarani de Goiás;

Iaciara;

Monte Alegre de Goiás;

Niquelândia;

Nova Roma;

Paraíso de Goiás;

Rialma;

São Domingos;

São João D’ Aliança;

Senador Canedo;

Teresina de Goiás;

Trindade;

Valparaíso de Goiás.