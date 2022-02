Cursinho pré-vestibular gratuito da UFSC recebe inscrições para turmas de 2022

O cursinho pré-vestibular gratuito do campus Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) abriu nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro, o período de inscrição para a seleção que visa a formação das turmas de 2022.

De acordo com o cronograma do cursinho, os interessados devem realizar as inscrições até o dia 2 de março, por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

O cursinho pré-vestibular da UFSC é gratuito e visa preparar estudantes de escolas públicas e institutos federais de Joinville e região para provas de vestibular. Para esse ano, a oferta do cursinho é de 90 vagas. As vagas estão distribuídas em três categorias.

Desse modo, há 70 vagas para alunos regularmente matriculados ou formados entre 2017 e 2021 na rede estadual de ensino (categoria I), 10 vagas para alunos formados em 2016 ou antes na rede estadual de ensino (categoria II), e 10 vagas para alunos regularmente matriculados em institutos federais (categoria III).

Além de preencher o formulário, no ato da inscrição é preciso apresentar o histórico escolar, e o atestado de frequência. O cursinho exige ainda o comprovante de vacina contra a Covid-19 com, no mínimo, duas doses.

Seleção e resultado

O histórico escolar é pedido porque a seleção será feita por meio da análise do desempenho dos estudantes no ensino médio. Desse modo, as categorias I e II serão avaliadas pelas notas dos 1º e 2º anos do ensino médio. Já a seleção da categoria III vai considerar as notas de todos os anos do ensino médio.

Após a análise do histórico, os pré-selecionados passarão ainda por uma fase de entrevistas com a equipe do cursinho pré-vestibular.

De acordo com o cronograma, a divulgação da lista de aprovados está prevista para o dia 21 de março. Os convocados para as novas turmas deverão realizar as matriculas até 25 de março. O início das aulas será no dia 31 de março.

