O termo feedforward vem sendo cada vez mais difundido no mercado de trabalho. Isso se deve ao fato de que esse conceito tem demonstrado uma importância tão grande quanto o feedback que já conhecemos.

Mas afinal, o que é feedforward? Como funciona? Como implementar? Neste conteúdo, unimos os principais questionamentos sobre o tema e respondemos um a um, para que você saiba mais sobre cada um deles. Acompanhe!

O que é feedforward?

O feedforward, em linhas gerais, se assemelha ao feedback, mas tem um detalhe que o torna especial e único: a visão de futuro.

Enquanto feedback foca no que já aconteceu, o feedforward traz à luz uma visão sobre o que pode ser feito e desenvolvido a partir de agora.

Afinal, podemos sim discutir situações que já ocorreram, mas não podemos mudá-las. O que podemos fazer nesses casos, é pensar em novas formas de agir e pensar para mudar o futuro, construindo um desenvolvimento profissional mais promissor.

Como implementar o feedforward?

Entendido o conceito, veja agora algumas práticas que podem ajudar você a estabelecer a cultura do feedforward na sua empresa a partir de hoje. Acompanhe:

1. Não se esqueça do cronograma de feedback

Antes de qualquer coisa, o seu cronograma de feedback deve ser mantido. Por meio dele é possível retomar algumas ações que aconteceram no ambiente de trabalho, visando entendê-las melhor.

Depois de compreender as consequências dos episódios em discussão, aí sim é hora de começar a colocar o feedforward em prática. São com os dados obtidos por meio da análise e do feedback que você poderá discutir, com o seu liderado, as novas metas, ações e objetivos.

Além disso, você também poderá implementar essa “visão de futuro” em momentos desconectados do que já aconteceu. Sim, você poderá implementar momentos específicos para conversar sobre as ambições do seu liderado, tendo assim uma visão maior de quem ele é e aonde deseja chegar.

2. Pratique a empatia e escuta ativa

Enquanto estiver colocando em prática o feedforward, pratique a empatia e a escuta ativa. Dessa forma você conseguirá entender, mais a fundo, o que a outra pessoa está dizendo, sentindo e pensando.

Em hipótese alguma fique julgando (nem em pensamento) o que o seu liderado está dizendo. Mas sim, escute-o com atenção e tente se colocar no lugar dele, enquanto ele fala sobre o futuro e discorre sobre os objetivos e metas no trabalho.

Saber ouvir é fundamental para, junto com o liderado, pensar em estratégias de crescimento para o futuro dele dentro da empresa.

3. Tenha uma visão humanizada e não robotizada

Não foque apenas nas técnicas e nas métricas. Embora ambas sejam importantes, você também precisa ter uma visão humanizada da situação. Assim é possível praticar o feedforward de maneira efetiva, auxiliando o seu liderado e fazendo com que ele se sinta parte da empresa.

Ofereça a ele um suporte humano para que ele tire dúvidas, fale de suas angústias e possa colocar “para fora” os seus objetivos com o trabalho diário, anual, etc.

