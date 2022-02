Petrópolis terá Aluguel Social maior e Supera RJ cumulativo

Nesta semana, a cidade de Petrópolis registrou mais de 1700 inscrições no programa Aluguel Social.

Isto é, cidade da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro que foi fortemente atingida pelas chuvas durante as últimas semanas.

Desse modo, em decorrência da catástrofe na cidade, o valor do benefício foi de R$ 500 para R$ 1.000.

Nesse sentido, o programa se direciona a famílias de baixa renda que perderam a sua moradia em decorrência de fostes chuvas ou outros eventos naturais.

O governo estadual, portanto, estima que o pagamento dos valores se iniciará a partir da próxima semana, logo após o feriado de Carnaval.

Para participar do programa, então, todos os beneficiários deverão possuir inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico). Trata-se de um banco de dados para identificar as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Assim, o processo de inscrição no CadÚnico poderá ocorrer nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Petrópolis terá estrutura na busca de Aluguel Social

Nesta sexta-feira, 25 de fevereiro, a prefeitura da cidade de Petrópolis anunciou que irá montar uma logística especial para buscar Aluguel Social para as vítimas da tragédia que atingiu a cidade nas últimas semanas.

O evento natural já deixou mais de 200 mortos e 800 pessoas desabrigadas. Estas, então, irão precisar do apoio do município.

Assim, de acordo com o atual prefeito do município, Rubens Bomtempo, uma van estará disponível para as famílias. Desse modo, elas deverão ter um representante escolhido para visitar os imóveis.

Ademais, todas as visitas serão acompanhadas pela equipe da Assistência Social e também da Defesa Civil.

Bomtempo, então, comentou sobre a importância da colaboração de todos os cidadãos. Assim, as pessoas atingidas poderão conseguir retomar o curso normal de suas vidas o mais rápido possível. No entanto, o mesmo também comentou que não será possível executar a ação em todas as localidades de maneira simultânea.

“Não serão todos os abrigos ao mesmo tempo, não temos pernas para iniciar esse trabalho de forma simultânea”, relatou o atual prefeito.

Qual será a prioridade?

Primeiramente, serão priorizados os pontos de Petrópolis que foram mais atingidos pelas chuvas.

Então, a partir desta sexta-feira, 25 de fevereiro, os seguintes pontos de apoio já estarão disponíveis: Escola Vila Felipe, Chácara Flora, Escola Estadual Rui Barbosa e Igreja Santo Antônio.

“Agora o nosso foco é, realmente, assumir a tarefa de conseguir o aluguel social para as famílias que estão desabrigadas e concomitantemente também às famílias que se encontram desalojadas, mas em casa de parentes ou amigos, que, solidariamente, abriu as portas pra eles”, declarou Rubens Bomtempo.

Além disso, o prefeito da cidade lembrou da conversa que teve com o Governo Estadual em que foi possível aumentar o Aluguel Social. Dessa forma a ajuda do Estado passará de R$ 500 para R$ 800, sendo R$ 200 disponibilizados pela gestão municipal, totalizando os R$ 1 mil.

Ademais, Bomtempo também comentou sobre um pedido feito aos donos dos imóveis, para que estes etejam em locais seguros e em boas condições.

“Pedimos a ajuda do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis pra estar nos ajudando nessa busca, os próprios moradores e todos que se proponham a nos ajudar (…) Nós vamos pedir também à Câmara Municipal a isenção do IPTU para todos esses imóveis. Também vamos solicitar as companhias de água e energia que façam as suas ligações assim que acontecer o aluguel”.

Trabalho de buscas continua em Petrópolis

Os trabalhos de buscas das vítimas ainda continua com o apoio do Corpo de Bombeiros de outras localidades, voluntários e cães farejadores.

Nesse sentido, recentemente, um grupo com 5 condutores e 5 cães chegou da Argentina para ajudar no processo de busca.

Desse modo, o governo está atuando com benefícios como o Aluguel Social e ações de busca, por exemplo.

Quais são os pontos de apoio?

Atualmente, Petrópolis conta com 13 escolas disponíveis para o acolhimento dos moradores que se encontram em área de risco.

Assim, até o momento, cerca de 811 pessoas estão abrigadas nos seguintes locais:

E. M. Papa João Paulo II – Rua São Sebastião, 625 – São Sebastião;

E. Germano Valente – Rua Dr. Sá Earp, 88 – Centro;

E. Rubens de Castro Bomtempo – Rua Permínio Schimidt, s/n – Vila Felipe;

C.E.I. Chiquinha Rolla – Rua Campos, s/n – Quitandinha;

E. M. Geraldo Ventura Dias – Serra Velha da Estrela, s/n – Meio da Serra;

E. M. Duque de Caxias – Travessa Luciano Camarota, 78 – Quissamã;

E. Paroquial Bom Jesus – Rua Dr. Thouzet, 820 – Quitandinha;

E. M. Alto Independência – Rua Leonor Maia, 1.056 – Alto Independência;

E. M. Joaquim Deister – Rua Dr. João Glass Veiga, s/n – Floresta;

E. Comunidades Santo Antônio – Rua Coronel Albino Siqueira, 197 – Alto da Serra;

E. M. Maria Campos – Rua Buenos Aires, 108 – Centro;

E. São João Batista – Rua Luiz Winter, s/n – Duarte da Silveira;

E. Paroquial Nossa Senhora da Glória – Rua Augusto Severo, s/n – Morin;

Portanto, aqueles que ainda precisarem desse apoio poderão buscar por qualquer um dos locais acima. Em conjunto, estes poderão pedir pelo Aluguel Social pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da cidade.

Equipe do Supera RJ atende beneficiários em Petrópolis

Por fim, nesta sexta-feira, 25 de fevereiro, as equipes do programa Supera RJ continuaram na cidade de Petrópolis. O objetivo, então, é de ajudar os cidadãos que forem realizar a solicitação do benefício do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Dessa maneira, entre os serviços disponíveis, está o de solicitação de 2ª via do cartão do programa. Além disso, os cidadãos desempregados também receberão a orientação de como se inscrever no programa social.

O atendimento ao público, portanto, vem ocorrendo no Colégio Estadual Princesa Isabel, no bairro Quitandinha, das 10h às 16h.

Ademais, o governador Cláudio Castro modificou a legislação do programa.

Assim, em razão da cidade se encontrar em estado de calamidade pública, será possível acumular o benefício Supera RJ com outros programas do governo municipal e federal. Desse modo, os cidadãos que participam do Auxílio Brasil também poderão solicitar o recebimento do benefício Supera RJ.

“O que está ao alcance do Governo do Estado para ajudar Petrópolis, nós faremos. Agradeço à Assembleia Legislativa do Rio pela agilidade em aprovar os projetos que, quase que imediatamente, eu sancionei, ainda na semana que aconteceu o forte temporal. Essa flexibilização de acumular o Supera RJ vai auxiliar os petropolitanos a reconstruir suas vidas”, declarou o governador Cláudio Castro.