Por ter uma enorme e constante circulação de pessoas, a cozinha é um dos lugares mais difíceis de mantermos limpo e organizado. Porém, não se preocupe, pois hoje te daremos dicas incríveis e truques de como manter a cozinha sempre organizada e limpa. Então, vem com a gente!

A cozinha

Você sabe como manter a cozinha sempre organizada e limpa? Você concorda que a cozinha pode ser chamada do coração da casa? A depender do tamanho do cômodo e da família, é muito comum que seja o local de encontros familiares. O coração da casa também, pois é dela que saem as delícias que nos nutrem! Poético isso, não é?

Pensando nela literalmente, a cozinha é um cômodo muito desafiador no quesito limpeza e organização. Se ela é pequena, precisamos que esteja organizada para conseguirmos trabalhar e nos locomover nela.

Quando ela é grande, corremos o sério risco de ir fazer as refeições tirando as vasilhas e desorganizando o espaço para colocarmos tudo no lugar depois. Neste último caso, das cozinhas grandes, não raro olhamos para trás e vemos uma pilha de utensílios para lavar e guardar.

Mas, independentemente do tamanho, este é um cômodo da casa (assim como o banheiro) que requer nossos cuidados para realizar a limpeza e higienização.

A importância da limpeza e organização da cozinha

Limpar, higienizar e organizar a cozinha não é apenas uma demanda estética. É, principalmente, uma questão de preservação da saúde.

Na cozinha existem riscos reais, por exemplo de contaminação cruzada no momento do preparo de alimentos. Aliás, existe também um risco de ser alvo de pragas, pois é o local onde se tem alimentos em abundância para eles.

Vale explicar que a contaminação cruzada é a transferência de um agente contaminante de um alimento para outro. Dessa forma, ela pode ocorrer, por exemplo, quando usamos a mesma bancada para manipular vários alimentos sem lavá-la antes.

Você corta carne na tábua e depois corta vegetais sem lavar o utensílio? Se sim, não está correto esta forma de manipulação de alimentos. Afinal, isso traz o risco da contaminação cruzada.

Como manter a cozinha sempre organizada e limpa

A primeira grande regra de toda a cozinha é a criação do hábito de manter tudo no lugar. Isso significa se disciplinar e ensinar para as pessoas de sua casa regras simples:

Lavar o utensílio assim que usar, secar e colocar no lugar;

Limpar a geladeira e o micro-ondas imediatamente após derramar algo;

Esvazie a lixeira da cozinha todos os dias e mantenha a lixeira tampada. Dê preferência à lixeira de pedal para usar na cozinha e no banheiro.

A hora de cozinhar

Separe todos os alimentos, ingredientes e utensílios que vai usar para preparar a refeição. Então, à medida que forem usados, vá lavando os utensílios. Assim, ao terminar de cozinhar, a sua cozinha estará quase toda limpa.

Passe uma solução de vinagre com bicarbonato de sódio nas bancadas e no fogão para mantê-los limpos e higienizados!

Nestes tempos em que o álcool virou artigo de primeira necessidade, tome muito cuidado se for usá-lo para higienizar as mãos e superfícies na cozinha.

Na hora de guardar alimentos

Organize seu armário de forma que os alimentos com datas mais próximas ao vencimento fiquem à vista.

Limpe os armários e passe vinagre em seu interior. Você pode deixar folhas de louro dentro dos armários de alimentos, pois elas afastam bichinhos indesejáveis.

Mantenha seus alimentos tampados na dispensa

Organize sua geladeira e evite colocar os “tapetinhos”. Afinal, pode não parecer, mas eles têm impacto na conta de luz e, também, podem criar uma falsa ilusão de limpeza das prateleiras.

Se a sua geladeira ficou com um odor forte, experimente colocar colheres rasas de pó de café em um pirex e coloque no fundo das prateleiras. Afinal, isso vai acabar com o mau cheiro.

Micro-ondas com mau cheiro? Não se preocupe. Em uma tigela de vidro, coloque um copo de água, meio copo de vinagre e aqueça em potência alta por 3 minutos. Em seguida, passe um pano para retirar sujidades e o cheiro irá sair também.

Cuidado com a esponja

Troque a esponja de lavar louças com frequência. Além disso, entre uma troca e outra, umedeça a esponja com vinagre e coloque 2 minutos dentro do micro-ondas para matar os microrganismos.

Lave e higienize o escorredor de pratos, copos e talheres

Mantenha panos de prato secos. Troque-os com frequência ou os coloque para secar ao sol.

Com estas dicas incríveis, você vai manter a cozinha sempre organizada e limpa com menos esforço. Então, aproveite e comece a mudança no seu ambiente hoje mesmo!