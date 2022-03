Destino Penedo é destaque em evento para agentes de viagens e empresas de turismo

Decom PMP

Centenas de agentes de viagens e representantes de empresas com atuação direta no turismo (hotéis, receptivos, agências) ficaram encantados com o Destino Penedo, destaque do evento promovido pela operadora Masterop neste final de semana, em Maceió.

“Além de ser uma cidade histórica, linda, como nós apresentamos durante o Workshop Masterop Travel 2022, Penedo é uma cidade encantadora que temos um carinho enorme”, explica Carol Feitosa, diretora da empresa que trouxe para o WTM quem trabalha diretamente com turismo na região Nordeste e nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal.

A oportunidade de fechar pacotes de viagens para Penedo e colocar o trade turístico local com empresas do mesmo ramo contou com apoio integral da gestão Crescendo Com Seu Povo.

Destino Penedo foi destacado já no início do WTM 2022, com exposição direta aos agentes e exibição de novo vídeo institucional na manha de sexta-feira, 25. No período da tarde, as rodadas de negociação tiveram a participação direta do gestor da Sedetur, Pedro Soares; e do Diretor de Turismo Maik Vieira.

No sábado, 26, a área dos estandes reuniu a Prefeitura de Penedo e empresários da cidade no espaço montado especialmente para vender o Destino Penedo. O Prefeito Ronaldo Lopes visitou o WTM e elogiou o trabalho.

“Penedo está representada à altura de sua importância, nossa gestão está fazendo um trabalho excelente, o nosso trade também faz a sua parte e temos essa parceria com a Masterop, operadora que colocou nossa cidade em seu portfólio e está trazendo mais turistas para Penedo”, afirmou Ronaldo Lopes.

A operadora de turismo vende o Destino Penedo em pacotes de visitação guiada e realizando shows com artistas de nível nacional, a exemplo de Geraldo Azevedo, cuja apresentação em outubro de 2021 lotou o Theatro Sete de Setembro, com turistas e público local.

“As pessoas também têm a oportunidade de conhecer as belezas, a cultura, o artesanato, a gastronomia e os passeios que Penedo oferece. A gente tem um carinho muito especial pela cidade”, acrescenta Carol Feitosa, lembrando que o próximo show será Oswaldo Montenegro no próximo dia 16 de abril.

Texto e fotos Fernando Vinícius

Vídeo Tom Duarte