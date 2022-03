Destino Penedo é divulgado para agentes de viagens em evento da Masterop

Decom PMP

Investir em divulgação é fundamental para atrair clientes e apresentar a oferta ao público-alvo específico são estratégias que trouxeram a Prefeitura de Penedo e o trade turístico da cidade para Maceió, onde acontece o WTM (Workshop Masterop Travel).

O direcionamento do trabalho planejado pelo Prefeito Ronaldo Lopes e executado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) mostrou o Destino Penedo para cerca de 300 agentes de viagens no Centro de Convenções da capital alagoana neste final de semana.

Novos vídeos promocionais sobre Penedo foram exibidos na manhã desta sexta-feira, 25, logo após a abertura do evento que destaca a diversidade do turismo em Alagoas, além do seu litoral paradisíaco.

Com apresentação da jornalista Priscila Anacleto, o Destino Penedo despertou interesse imediato de agentes convidados pela operadora de turismo que é parceira do município, responsável por levar turistas e os cantores Geraldo Azevedo e Osvaldo Montenegro para apresentação de show na cidade.

“Assim que o pessoal da Masterop anunciou o intervalo, várias pessoas vieram conversar comigo e disseram que querem vender Penedo”, revelou Priscila, que fez as honras da Cidade dos Sobrados com um vestido da Pontos e Contos, produtora de peças exclusivas feitas por bordadeiras de Penedo.

“A nossa riqueza cultural e histórica é única, temos um patrimônio que já é conhecido por todos, um calendário de eventos consolidado, espaços fantásticos para a realização de eventos, como o Theatro Sete de Setembro e o Centro de Convenções, e empresários cada vez mais conscientes da importância de oferecer serviços e produtos à altura da história de Penedo”, destaca o gestor da Sedetur, Pedro Soares.

A programação do WTM reserva para a tarde de hoje rodada de negócios, contato direto com agentes de viagem e amanhã (sábado, 26) coloca todos os agentes de viagens na área de estandes do Centro de Convenções, onde o Destino Penedo também é destaque.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte