Escova botox: o que é e como fazer de forma caseira

O botox capilar é uma espécie de escova progressiva sem formol, que promete fazer uma selagem nos fios do seu cabelo. Se você tem dúvidas sobre a escova botox, o que é como fazer de forma caseira, hoje sanaremos as suas questões. Confira agora as nossas dicas incríveis.

O que é a escova botox

Escova botox não é uma escova que costuma alisar o cabelo. Ela é um tipo de selagem, que visa eliminar o frizz do cabelo.

Essa técnica cresceu muito de uns tempos para cá, devido à facilidade que ela proporciona ao cuidado do cabelo. A escova botox é ótima para cabelos que já são lisos ou levemente ondulados, porque o seu foco não é alisar, mas sim tratar os seus cabelos para que eles fiquem alinhados, com muito brilho, soltos e leves.

Além desse público alvo, um outro que aceita muito bem essa escova, é os de cabelos danificados e super ressecados. Justamente por proporcionar uma hidratação profunda e uma selagem poderosa para os seus fios, ela evita que seu cabelo fique ainda mais ressecado, devido ao processo realizado anteriormente.

Passo a passo de como fazer escova botox em casa com o produto comprado

Algumas grandes marcas já fabricam a escova botox para você fazer tanto em um salão como em casa. Para realizar a aplicação correta do produto no seu cabelo, você precisa acompanhar o passo a passo abaixo. Confira.

Geralmente, os fabricantes disponibilizam o modo de uso para realizar esse tipo de aplicação. Mas, se você acompanhar as dicas abaixo, nem precisará ler essas instruções.

O primeiro passo que você precisa fazer é lavar o seu cabelo. Dê ênfase principalmente ao couro cabeludo. Faça isso 2 vezes e faça uso do xampu anti resíduo, que é o pré o tratamento.

Depois disso, você precisa secar mais da metade de seu cabelo. Faça isso usando um secador de cabelo. Após deixar o seu cabelo seco, basta fazer a aplicação do produto em todo o cabelo, da raiz até as pontas.

Logo após, você pode fazer a secagem usando o auxílio de uma escova. Seque com totalidade o seu cabelo e, assim que ele estiver seco, vá para a finalização com a chapinha, que deve ser feita de forma minuciosa.

Primeiro, você precisa separar o cabelo em mechas. Depois que ele estiver em mechinhas, basta separar novamente em outras pequenas mechas e passar a prancha sempre mecha por mecha, por aproximadamente 10 vezes. Quando terminar todo o cabelo, pode fazer a finalização com óleo para reparo de pontas.

Passo a passo de escova botox caseira

Existem alguns tipos de botox, mas há uma misturinha caseira que promete deixar seu cabelo tão alinhado como uma escova botox! Para fazer essa misturinha você precisa de alguns ingredientes que é bem provável que você já tenha em casa.

Os ingredientes são: uma colher de sopa de mel, uma colher de café de azeite, duas colheres de sopa creme de tratamento, uma colher de sopa de milho, 10ml de vinagre de maçã e um frasco pequeno de vitamina A.

Para fazer sua mistura de botox, basta você misturar todos os ingredientes em um pote, preferencialmente de vidro. Após isso, comece a aplicação mecha a mecha envelopando o seu cabelo.

É muito importante que, antes de começar a aplicar o produto caseiro no seu cabelo, você o lave por 2 vezes massageando bem o seu couro cabeludo para eliminar qualquer tipo de impureza que houver nele.

Depois que você aplicar toda a mistura no seu cabelo por mechas, é necessário que você deixe agir por 30 minutos no mínimo.

Percorrido o tempo do produto caseiro no seu cabelo, você só precisará enxaguar e tirar todo o resíduo dele. É importante que você se certifique de que não há nenhum resto de produto no seu cabelo para não atrapalhar o resultado final.

Depois que você enxaguar todo o seu cabelo, pode finalizar secando com o secador e, depois disso, pode “pranchar” todo o seu cabelo para que seu resultado final fique ainda mais positivo.

Assim sendo, o botox caseiro te dá mais liberdade quanto a frequência de aplicação. Por isso, você pode fazer essa receita uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo de como ficar o seu cabelo. Como são produtos mais naturais e que, por isso, não possuem química, eles não agridem o cabelo. Sendo assim, não existe nenhum mal em repetir o processo!

Viu como é simples fazer sua própria escova botox em casa? É mais uma forma de garantir a saúde dos fios e a beleza impecável dos penteados que você planeja!