Indra Company divulga mais de 40 vagas de emprego

A Indra Company, líder em tecnologia, divulga mais de 40 vagas de emprego. As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas da companhia, onde para se inscrever basta atender aos requisitos exigidos. Veja as funções!

Indra Company está contratando novos profissionais no Brasil

Fundada no ano de 2002, em São Paulo, a Indra Company é uma referência em Consultoria e Tecnologia dentro da América Latina e na Espanha. A empresa oferece aos seus clientes serviços e soluções tecnológicas para os setores da indústria, transporte, energia e telecom.

Veja as funções disponíveis e localidades para se candidatar:

Analista Sênior – Segmento Elétrico (Goiânia);

Eletrotécnico Pleno (Goiânia);

Assistente Administrativo Pleno (Rio de Janeiro);

Analistas Pleno – segmento energia (Goiânia);

Supervisores de Qualidade (São Paulo);

Eletrotécnico Junior (Fortaleza);

Analistas de Processos Sênior (Fortaleza);

Analistas de Processos Pleno (Fortaleza);

Assistentes Administrativos Sênior (Fortaleza);

Atendente Júnior (São Paulo);

Analista Operacional Júnior (Goiânia);

Eletrotécnico Sênior Segmento Elétrico (Rio de Janeiro);

Analistas de Backoffice Júnior (São Paulo)(

Analistas de MIS (São Paulo);

Control Desk (São Paulo);

Multiplicador de Treinamento (Rio de Janeiro);

Analista de Recursos Humanos – Departamento Pessoal (São Paulo).

Além de remuneração compatível, a companhia oferece aos novos contratados diversos benefícios, como plano médico, home office, seguro de vida, convênio com empresas parceiras, plano odontológico, vale refeição e vale transporte.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções oferecidas pela companhia Indra Company, os profissionais deverão consultar todas as exigências do cargo pretendido antes de finalizar sua candidatura. Todas as informações e inscrições poderão ser realizadas através da página de inscrições.

