Melhores jogadores de pôquer de todos os tempos

O pôquer é um jogo extensamente conhecido no online cassino ao redor do mundo e também muito famoso no Brasil. Sua origem, porém, é incerta. Muitos afirmam que o jogo possui origem francesa, por seu nome, enquantos outros entendem que o jogo foi criado realmente no século 18, nos Estados Unidos.

Apesar de jogos de cartas já existirem na China e outros países, até mesmo na França, não se conhece na história um jogo anterior à ele que tenha tantas similaridades, principalmente com o conceito de apostas. Por isso se acredita que a teoria americana é a mais certa pois foi lá que o jogo se expandiu.

Nos dias de hoje é possível assistir a competições nas plataformas com lives e também muitas pessoas vivem disso, os jogadores de pôquer profissionais. O Texas Hold’em é a versão de pôquer mais famosa e mais jogada nos dias atuais, inclusive tendo campeonatos que pagam muito dinheiro aos seus jogadores.

Como e onde jogar pôquer online

O pôquer é conhecido em todo o mundo e é um jogo onde é preciso muita atenção e tática, além da sorte, é claro. É possível jogar pôquer nos maiores cassinos online disponíveis no Brasil e muitos deles oferecem a opção de chat para que os usuários interajam entre si.

As táticas do pôquer são fáceis mas é preciso ter atenção em alguns detalhes, sabendo a hora de se arriscar ou não, por exemplo.

O primeiro passo para quem quer aprender a jogar pôquer é aprender a classificar a mão. A tabela está disponível de forma fácil na internet e entender cada uma das possibilidades já é muito importante para quem quer um bom resultado. Sabendo os níveis de cada combinação fica claro se o jogador tem uma boa mão ou não, se vale a pena esperar as novas cartas serem descobertas ou se é melhor abandonar o jogo. O pôquer pede que os jogadores tomem ações de acordo com suas posições na mesa, por isso, entender as posições e o que cada um deve fazer ao seu momento também é muito importante. O blefe que muitos falam acontece na quinta carta. Caso o jogador resolva manter sua posição no jogo na quinta carta, ele já deve saber se tem uma mão boa, ou, se tem uma ruim mas quer blefar. Finalmente, o showdown é quando os jogadores que ficaram no jogo devem mostrar suas cartas para ver quem ganha. Quem tiver a sequência mais forte, ganha. Isso acontece apenas se dois jogadores ainda estiverem na rodada. Caso sobre só um jogador, ele é o vencedor e não precisa mostrar suas cartas, caso não queira.

Melhores jogadores de pôquer no mundo

Daniel Negreanu

Daniel Negreanu é um dos maiores e melhores jogadores de pôquer, inclusive um dos que mais lucraram com os jogos. Ele ganhou seis vezes o World Series of Poker e em 2014 foi eleito o melhor jogador de pôquer da década. No total, ganhou mais de 40 milhões de dólares apenas com as premiações, fora as propagandas, participações como apresentador e presenças em eventos.

Doyle Brunson

O prestigioso Doyle Brunson foi o primeiro a ganhar um prêmio milionário em uma competição oficial de pôquer. Ele também escreveu livros sobre o jogo e suas estratégias, sendo conhecido por sua influência no mundo do pôquer e dismitificação do pôquer como um jogo para desocupados.

Stephen Chidwick

Até hoje, Stephen Chidwick é o inglês que mais ganhou em premiações de pôquer. Hoje ele conta com um ganho total de mais de 30 milhões de dólares, juntando todas suas premiações.

Fedor Holz

Quando tinha apenas 21 anos, Fedor já era considerado um dos maiores jogadores de pôquer do mundo. Hoje ele conquistou várias premiações e possui um patrimônio de milhões de dólares.

Bryn Kenney

Ele era considerado até 2019 como o jogador mais rico do mundo. Com ganhos em seu patrimônio apenas de prêmios avaliados em cerca de 50 milhões de dólares, Bryn Kenney fez história.

Johnny Moss

Primeiro vencedor do Main Event da World Series of Poker, Johnny Moss era uma fera e abriu muitas portas para os jogadores que os sucederam. Moss inclusive entrou para o Hall da Fama do Pôquer.

Erik Seidel

O chamado “sorrateiro” possui 8 braceletes WSOP. Ele também está no Hall da Fama do Pôquer. É uma lenda quando se trata de habilidade e, junto aos seus colegas da lista, possui um patrimônio de prêmios que bate milhões de dólares.

Phil Ivey

Ele está no Hall da Fama do Pôquer pois em 2017 foi selecionado como o melhor jogador. Também conhecido como o Tiger Woods do pôquer, Ivey é conhecido por ser determinado e estudioso. Aprendia sobre cada passo de seus adversários antes das competições e assim, conseguiu muitas vitórias.

Phil Hellmuth

Ganhando de Phil Ivey em relação aos maiores nomes na lista do World Series of Poker, Hellmuth é um gigante do pôquer. Foi a pessoa que mais ganhou no campeonato, com incríveis 15 braceletes. É considerado um super empresário pois além dos torneios ganhos utiliza seus ganhos para fazer investimentos de sucesso.

Conclusão

Jogar pôquer online é fácil e também seguro para o jogador que busca cassinos licenciados. É possível encontrar plataformas que possuem uma alta tecnologia e que permitem inclusive a interação entre os usuários através de chats.