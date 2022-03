O que se sabe até agora sobre o saque do FGTS de até R$ 1 mil

O novo saque de até R$ 1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi liberado oficialmente. O calendário de resgate dos valores começará a partir do dia 20 de abril e seguirá até 15 de junho. Apesar disso, os saques poderão ser feitos até 15 de dezembro.

Como a liberação do FGTS é recente, muitos trabalhadores ainda possuem dúvidas a respeito do saque do benefício. Por isso, confira, a seguir, todas as perguntas e respostas sobre o novo saque extraordinário do FGTS 2022.

Saque do FGTS de até R$ 1 mil: veja perguntas e respostas Qualquer trabalhador que tiver conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, poderá sacar o benefício neste ano de 2022. Leia mais aqui Qual o valor máximo do FGTS emergencial de 2022? De acordo com informações do Governo Federal, cada trabalhador cadastrado no FGTS poderá sacar o valor de até R$1 mil, mesmo que possua mais de uma conta vinculada no fundo. É importante destacar que o valor do FGTS será limitado ao saldo que o trabalhador tiver em conta. Quem tiver menos de R$ 1 mil nas contas, vai sacar menos. Como pedir o saque do FGTS É preciso pedir o saque do FGTS? Não! O saque do FGTS não precisa ser solicitado. O dinheiro será disponibilizado automaticamente na conta de todos os trabalhadores no Caixa Tem. Não tenho conta no Caixa Tem para receber o FGTS. E agora? Quem não tem conta no Caixa Tem pode ficar despreocupado. Acontece que a Caixa Econômica Federal vai abrir uma conta em nome do trabalhador automaticamente para recebimento do FGTS. O aplicativo pode ser baixado pelo celular: Clique aqui para baixar o app para celulares Android

Clique aqui para baixar o app para celulares iOS (Apple) Sou obrigado a sacar o FGTS emergencial 2022? O saque emergencial do FGTS de até R$ 1 mil será obrigatório? Não. O saque é facultativo ao trabalhador. Ou seja, se ele não tiver interesse, pode informar pelo Caixa Tem. Após o crédito, é possível pedir o cancelamento até 10 de novembro, também pelo aplicativo Caixa Tem. E se eu não sacar nem pedir o cancelamento? Se o trabalhador não movimentar o dinheiro disponibilizado, o valor irá voltar para conta do FGTS ao final do prazo para saque, corrigido. Como sacar o dinheiro? A movimentação dos valores do saque emergencial do FGTS em 2022 poderá ser feita, inicialmente, por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem. Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, por meio do aplicativo. Quando o dinheiro pode ser sacado? Conforme informado, o saque de até R$ 1 mil do FGTS estará liberado a partir do dia 20 de abril (para nascidos em janeiro). Segundo o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho (para nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal. Veja o cronograma: Nascidos em janeiro: 20 de abril

20 de abril Nascidos em fevereiro: 30 de abril

30 de abril Nascidos em março: 04 de maio

04 de maio Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de abril

21 de abril Nascidos em agosto: 25 de abril

25 de abril Nascidos em setembro: 28 de abril

28 de abril Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizar o saque em situações específicas previstas em Lei.