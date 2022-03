Parceria entre setor público e iniciativa privada traz turistas para Penedo

Decom PMP

Regina Ramos mora em Nova Friburgo-RJ e conheceu Penedo nesta terça-feira, 29, onde reencontrou o rio São Francisco. “Eu já fiz o passeio nos cânions, por Sergipe”, conta a turista apresentada aos atrativos da cidade histórica graças à iniciativa que une governos estadual, municipal e o trade turístico.

Ela é parte do grupo que veio do estado do Rio de Janeiro para curtir Alagoas Imperdível, pacote oferecido pela Operadora Schultz que amplia a oferta de experiências para além do sol e mar do nosso litoral paradisíaco.

A articulação com a iniciativa privada é parte do trabalho realizado pelo Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo, por meio das respectivas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para fomentar a geração de emprego e renda por meio da ‘indústria sem chaminés’.

Os visitantes foram recebidos e acompanhados pelo receptivo Partiu Penedo. O city-tour começou na Praça Frei Camilo de Lellis, onde a biografia resumida de Maurício de Nassau, do Barão de Penedo, de Valentim da Rocha Pita, Dom Pedro II, Duarte Coelho Pereira e do personagem que dá nome à praça é contada aos turistas.

Personalidades históricas de Penedo ganham monumentos

Em seguida, o grupo foi levado ao convento franciscano, subindo depois até o Paço Municipal, com uma pausa para admirar o Rio São Francisco no mirante situado entre a Casa de Aposentadoria e a sede da Prefeitura de Penedo.

Depois do cenário perfeito para fotos e vídeos, o passeio seguiu para o Theatro Sete de Setembro – a primeira casa de espetáculos construída em Alagoas, inaugurada em 1884. Os turistas também visitaram a Igreja de São Gonçalo Garcia e a Igreja das Correntes antes de almoçar na cidade e seguir com destino à foz do Velho Chico, em Piaçabuçu.

Regina Ramos gostou do que viu e volta com boas lembranças para Nova Friburgo, impressões ainda melhores para o turismólogo Henrique Dantas, guia a serviço da Schultz. Ele conhece Penedo desde 1996 e já sabia que contexto história preservada/Rio São Francisco credencia Penedo para o turismo.

“É inegável que a cidade evoluiu para receber visitantes, é possível perceber inclusive o sentimento de pertencimento que vocês penedenses têm, valorizando personagens históricos, cuidando melhor do acervo da cidade e tudo isso é importante para todos, seja o morador ou quem visita”, explica Henrique Dantas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte