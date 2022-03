Prefeitura de Penedo compra 40 mil fraldas geriátricas e distribui para população carente

Decom PMP

O estoque de fraldas geriátricas da Farmácia Central que atende a população carente de Penedo está abastecido. A Prefeitura de Penedo providenciou a compra de 40 mil fraldas e recebeu as 37 mil que ainda não haviam sido entregues.

“Nós já tínhamos recebido 3 mil e agora chegou o restante das fraldas que deve suprir a necessidade da população para os próximos dois ou três meses. Também já temos uma compra de mais fraldas geriátricas pelo Conisul para atender a demanda de um semestre”, informa o Angelo Mendes, Coordenador da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Atualmente, cerca de 500 pessoas recebem fraldas geriátricas da Secretaria de Saúde de Penedo, inclusive os 165 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que deveriam estar sendo assistidos pela Sesau Alagoas, conforme Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

A gestão Crescendo Com Seu Povo não mede esforços para atender as necessidades do povo penedense, principalmente dos que mais precisam do poder público, e está com praticamente todos os itens da Farmácia Central disponíveis.

“As pendências que temos atualmente são os medicamentos Sinvastatina de 20 mg e Atenolol de 25 e de 50 mg, mas já fez o encaminhamento pelo Conisul, inclusive este é o maior pedido que já fizemos por meio do consórcio”, destaca Angelo Mendes.

