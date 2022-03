Prefeitura de Penedo inicia pagamento da folha de março

Decom PMP

O governo Ronaldo Lopes inicia nesta segunda-feira, 28, o pagamento dos servidores efetivos e concursados da Prefeitura de Penedo referente ao mês de março.

O primeiro dia do calendário de quitação do pessoal atende à faixa denominada Demais Secretarias, incluindo trabalhadores que atuam em programas específicos que não terão salário depositado hoje.

O atraso é consequência do pedido de vista do vereador Valdinho Monteiro aos projetos que regulamentam o repasse do recurso, medida tomada pelo parlamentar durante a sessão realizada na última quinta-feira, 24.

Pagar salário dos servidores em dia e ainda dentro do mês trabalhado é compromisso firmado e garantido por Ronaldo Lopes com o funcionalismo municipal desde o início do seu mandato.

A gestão que tem responsabilidade com o povo de Penedo paga ao pessoal da Educação nesta terça-feira, 29, e aos servidores da saúde na quarta-feira, 30, mesma data do 13º salário para os aniversariantes do mês.